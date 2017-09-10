Около 270 тысяч жителей Флориды остались без электричества из-за урагана

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Почти 270 тысяч человек в американском штате Флорида остались без электричества при приближении урагана "Ирма", сообщает компания Florida Power & Light.

По информации на сайте поставщика электроэнергии, сильнее всего повреждены линии в самом населенном округе штата Майями-Дейд, где расположен второй по величине город Флориды — Майями.

Ураган четвертой категории "Ирма" сейчас приближается к архипелагу Флорида-Кис со скоростью 9 километров в час. Максимальная скорость ветра достигает 210 километров в час.

Из районов, уже пострадавших от урагана, эвакуированы тысячи человек. В частности, как ранее сообщила нацгвардия США, более тысячи граждан были эвакуированы с острова Сен-Мартен в Карибском море. По данным ведомства, люди с острова были вывезены авиацией министерства обороны США.

Специалисты считают, что "Ирма" сильнее урагана "Харви", который в конце августа обрушился на побережье Техаса и привел к катастрофическому наводнению. К эвакуации подлежат так же 6,3 миллиона жителей Флориды. Из-за порывов ветра в штате уже более 76 тысяч людей остались без электричества, сообщил губернатор штата Рик Скотт.