Сторонники Саакашвили отправились в Польшу встречать его

КИЕВ, 10 сен — РИА Новости. Часть сторонников экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили, в том числе депутаты Верховной рады Украины, отправилась через пункт пропуска "Краковец" в Польшу, чтобы встретить там лишенного украинского гражданства политика, остальные остались в лагере на украинской стороне, передает корреспондент РИА Новости.
Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Саакашвили в субботу заявил, что выезжает из Польши на Украину, в пограничный пункт пропуска "Краковец" во Львовской области.
Несколько десятков человек, среди которых депутаты Рады от фракции "Самопомощь" Егор Соболев и Семен Семенченко, организованно отправились через украинскую границу в Польшу, где намерены встретить Саакашвили.
На сцене, которая установлена в палаточном городке, выступают сторонники, в том числе украинские политики. Среди них — депутаты Рады от фракции "Блок Петра Порошенко" Мустафа Найем и Светлана Залищук.
Палаточный городок охранят большое количество полицейских, обстановка спокойная.