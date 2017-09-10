Сторонники Саакашвили отправились в Польшу встречать его

КИЕВ, 10 сен — РИА Новости. Часть сторонников экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили, в том числе депутаты Верховной рады Украины, отправилась через пункт пропуска "Краковец" в Польшу, чтобы встретить там лишенного украинского гражданства политика, остальные остались в лагере на украинской стороне, передает корреспондент РИА Новости.

Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Саакашвили в субботу заявил, что выезжает из Польши на Украину, в пограничный пункт пропуска "Краковец" во Львовской области.

Несколько десятков человек, среди которых депутаты Рады от фракции "Самопомощь" Егор Соболев и Семен Семенченко, организованно отправились через украинскую границу в Польшу, где намерены встретить Саакашвили.

Остальные встречающие Саакашвили ожидают его с украинской стороны, неподалеку пункта пропуска, где организован палаточный городок. В городке стоят около 250 небольших палаток, на многих из них прикреплена символика партии "Движение новых сил", лидером которой является Саакашвили. Среди находящихся там — много бойцов нацбатальона "Донбасс", а также людей в камуфляжной форме без опознавательных знаков.

На сцене, которая установлена в палаточном городке, выступают сторонники, в том числе украинские политики. Среди них — депутаты Рады от фракции "Блок Петра Порошенко" Мустафа Найем и Светлана Залищук.

Палаточный городок охранят большое количество полицейских, обстановка спокойная.