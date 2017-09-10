МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Бывший постпред РФ при ООН Виталий Чуркин был высококлассным дипломатом, и не стоит всерьез оценивать сказанные о нем слова постпреда Украины в ООН Владимира Ельченко, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и делам соотечественников Константин Затулин ("Единая Россия").

Виталий Чуркин скоропостижно скончался 20 февраля, за день до своего 65-летия. С 8 апреля 2006 года он занимал пост постоянного представителя России при ООН в Нью-Йорке, был представителем РФ в Совете Безопасности ООН. Он был похоронен 24 февраля в Москве.

Ранее постпред Украины при ООН Владимир Ельченко высказал мнение, что с назначением нового постоянного представителя России при ООН Василия Небензя стиль российской делегации при всемирной организации изменился "к лучшему" и стал "более спокойным", в частности, по отношению к Украине.

Затулин отметил, что он был лично знаком с Чуркиным. "Не могу сказать, что мы были друзьями, я уважительно к нему относился, помню его со времен исполнения им обязанностей представителя по кризису в Боснии, потом в должности посла, если не ошибаюсь в Бельгии. В общем, Чуркин, как мне кажется, был выдающимся дипломатом, хотя это не значит, что во всем его точки зрения совпадали с моими. Потому я не дипломат, в принципе. А он, действительно, был дипломат", — сказал депутат.

"Его смерть вызвала сожаление со стороны как друзей, так и противников России, поскольку он был высококлассным дипломатом. Поэтому это мнение постоянного представителя (Украины в ООН) – это глас вопиющего в пустыне по поводу Чуркина", — отметил Затулин.

"Если в данном случае господин Ельченко на этом основании считает возможным вести себя прилично в отношениях с нашим представителям в ООН, я могу (это — ред.) только приветствовать. Все, что он сказал по поводу Чуркина, пусть останется на его совести", — заключил первый зампред думского комитета.