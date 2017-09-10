"Лаборатория Касперского" продолжит продажи ПО в США

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. "Лаборатория Касперского" подтвердила приостановление продаж программного обеспечения компании в крупнейшей сети магазинов США Best Buy; продолжит продавать ПО в стране через свой сайт и других ритейлеров, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

Один из ведущих сетевых магазинов электроники и программного обеспечения в США Best Buy больше не предлагает клиентам продукцию "Лаборатории Касперского": в настоящий момент программное обеспечение компании отсутствует на сайте продавца.

"В настоящее время "Лаборатория Касперского" и Best Buy приостановили совместную работу. Однако формат взаимодействия между двумя компаниями может быть в дальнейшем еще раз пересмотрен. "Лаборатория Касперского" почти десять лет успешно сотрудничала с ритейлером, предлагая свои продукты покупателям в магазинах и на сайте Best Buy", — сказал представитель российской компании.

При этом "Лаборатория Касперского" продолжит предлагать свои решения в области кибербезопасности в США через собственный сайт и других ритейлеров, добавили в пресс-службе компании.

На прошлой неделе американские СМИ со ссылкой на источники сообщили, что сенат рассчитывает ввести полный запрет на использование госучреждениями и ведомствами, а также связанными с ними фирмами продукции "Лаборатории Касперского" на волне растущих опасений, что компанию из РФ якобы могут использовать "поддерживаемые Кремлем хакеры", чтобы попытаться манипулировать пользователями, заполучить их частную переписку и данные.

Как сообщало интернет-издание Verge, представитель Best Buy подтвердил, что решение связано с сообщениями СМИ, действиями конгресса США и обсуждениями среди представителей отрасли. Тем покупателям, кто уже приобрел продукты, предоставляется возможность обменять покупку на аналогичный товар в течение 45 дней.