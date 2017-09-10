Полиция рассказала подробности о взрыве в центре Киева

КИЕВ, 10 сен — РИА Новости. Бомба была заложена внутри автомобиля, который взорвался в центре Киева 8 сентября, сообщил в воскресенье депутат украинского парламента, советник главы МВД Антон Геращенко.

В пятницу вечером в центре Киева взорвался легковой автомобиль. По данным правоохранителей, погиб один человек. В машине также находились женщина, которая получила ранение, и ребенок — он не пострадал. Полиция завела дело по статье "умышленное убийство". По данным СБУ, погибший в результате взрыва в центре Киева — уроженец Чечни Али Тимаев (известный также как Тимур Махаури), он принимал участие в конфликте в Грузии в 2008 году и поддерживал дружеские отношения с военными, воевавшими в Донбассе. По данным украинских СМИ, пострадавшая девушка — всемирно известная украинская модель Наталья, она была лицом Dior. Советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк сообщил, что мощность взрывчатки составляла до 1 килограмма в тротиловом эквиваленте.

"По данным экспертов, оказалось, что бомба была заложена внутри автомобиля, в подлокотнике между передними сидениями. И получается таким образом, что или эта бомба была заложена внутрь, кто-то имел доступ к машине Махаури, в то время, когда эта машина осталась без присмотра, эту бомбу заложили туда, или эта бомба находилась там", — сказал Геращенко в ходе выступления, которое транслировал в прямом эфире украинский телеканал.

По его словам, сейчас проводятся опросы свидетелей, правоохранители изучают видео камер наблюдения по маршруту автомобиля.