Крупный ретейлер в США отказался от продажи ПО "Лаборатории Касперского"

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Один из ведущих сетевых магазинов электроники и программного обеспечения в США Best Buy больше не предлагает клиентам продукцию "Лаборатории Касперского": в настоящий момент программное обеспечение российской компании отсутствует на сайте продавца.
Как сообщает интернет-издание Verge, представитель компании-продавца подтвердил, что решение связано с сообщениями СМИ, действиями конгресса США и обсуждениями среди представителей отрасли. Тем покупателям, кто уже приобрел продукты, предоставляется возможность обменять покупку на аналогичный товар в течение 45 дней.
Летом в квартирах сотрудников "Лаборатории Касперского" в США прошли обыски, но никаких доказательств обвинений в причастности к действиям хакеров найдено не было. Российская компания уже заявляла о полной готовностям сотрудничать с американским правительством и полностью отрицало обвинения в свой адрес.
Россия неоднократно опровергала эти обвинения, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глав МИД Сергей Лавров, говоря о предполагаемом российском вмешательстве в выборы отметил, что нет никаких фактов, подтверждающих это.