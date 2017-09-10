Крупный ретейлер в США отказался от продажи ПО "Лаборатории Касперского"

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Один из ведущих сетевых магазинов электроники и программного обеспечения в США Best Buy больше не предлагает клиентам продукцию "Лаборатории Касперского": в настоящий момент программное обеспечение российской компании отсутствует на сайте продавца.

На прошлой неделе американские СМИ со ссылкой на источники сообщили, что сенат рассчитывает ввести полный запрет на использование госучреждениями и ведомствами, а также связанными с ними фирмами продукции "Лаборатории Касперского" на волне растущих опасений, что компанию из России якобы могут использовать "поддерживаемые Кремлем хакеры", чтобы попытаться манипулировать пользователями, заполучить их частную переписку и данные.

Как сообщает интернет-издание Verge, представитель компании-продавца подтвердил, что решение связано с сообщениями СМИ, действиями конгресса США и обсуждениями среди представителей отрасли. Тем покупателям, кто уже приобрел продукты, предоставляется возможность обменять покупку на аналогичный товар в течение 45 дней.

Летом в квартирах сотрудников "Лаборатории Касперского" в США прошли обыски, но никаких доказательств обвинений в причастности к действиям хакеров найдено не было. Российская компания уже заявляла о полной готовностям сотрудничать с американским правительством и полностью отрицало обвинения в свой адрес.

В конгрессе США идут независимые расследования по поводу якобы имевшего место вмешательства Москвы в выборы президента США, на которых победил Дональд Трамп. Аналогичное расследование также ведет ФБР. В американских СМИ регулярно появляются сообщения, как правило, со ссылкой на неназванные источники, о контактах членов предвыборного штаба Трампа с российскими чиновниками и бизнесменами.

Россия неоднократно опровергала эти обвинения, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глав МИД Сергей Лавров, говоря о предполагаемом российском вмешательстве в выборы отметил, что нет никаких фактов, подтверждающих это.