В ДНР обвинили силовиков в 25 нарушениях перемирия за сутки

Ситуация в ДНР и ЛНР. Сентябрь 2017 (100)

ДОНЕЦК, 10 сен — РИА Новости. Украинские силовики 25 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за минувшие сутки, заявил журналистам представитель оперативного командования самопровозглашенной Донецкой народной республики.

"За прошедшие сутки вооруженные силы Украины 25 раз нарушили режим прекращения огня. Обстрелам со стороны ВСУ подверглись районы 11 населённых пунктов республики, по которым применялись: артиллерия, минометы, БТР и БМП, гранатометы и стрелковое оружие. В результате обстрелов со стороны ВСУ повреждено домостроение по адресу посёлок Ясное, ул. Щорса, д. 46", — сказал представитель ведомства.

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