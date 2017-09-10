Силовики пять раз за сутки нарушили режим прекращения огня, заявили в ЛНР

ЛУГАНСК, 10 сен — РИА Новости. Украинские силовики пять раз за прошедшие сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, сообщили РИА Новости в пресс-службе оборонного ведомства ЛНР.
"За сутки украинские силовики пять раз нарушили режим прекращения огня, применив минометы калибра 82 миллиметра, гранатометы (АГС, СПГ), крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие", — заявили в пресс-службе.
По словам собеседника агентства, обстрелам подверглись позиции Народной милиции ЛНР в районах населенных пунктов Желобок, Сокольники, Лозовое. Всего по территории республики ВСУ выпустили порядка 40 снарядов.
"По предварительным данным, пострадавших в результате обстрелов нет", — сказали в пресс-службе.