У берегов Мексики произошло землетрясение магнитудой 5,7

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,7 произошло у берегов Мексики в заливе Теуантепек, сообщает Геологическая служба США (USGS).

Подземные толчки зафиксированы в 22.07 субботы по местному времени (06.07 воскресенья мск). Эпицентр располагался в 80 километрах к юго-западу от населенного пункта Паредон (Paredon). Очаг землетрясения залегал на глубине 53 километра.

Данных о жертвах или разрушениях пока не поступало.

В пятницу у берегов Мексики было зафиксировано землетрясение магнитудой 8,2. Эпицентр располагался в 119 километрах к юго-западу от населенного пункта Трес-Пикос. Очаг землетрясения находился на глубине 33 километра. Тихоокеанский центр предупреждения о цунами (PTWC) сообщил, что максимальная высота волн при цунами после землетрясения достигла 1 метра.