Крупнейшие китайские банки частично заморозили счета частных лиц из КНДР

ТОКИО, 10 сен — РИА Новости, Ксения Нака. Крупнейшие банки Китая частично заморозили счета граждан КНДР, передает агентство Киодо в воскресенье.

В частности, три из четырех самых крупных китайских банков – Банк Китая, Строительный банк Китая и Сельскохозяйственный банк Китая, — заморозили открытие новых счетов и переводы средств по уже существующим счётам граждан с паспортами Корейской Народно-Демократической республики. Предположительно, это могло стать формой собственных санкций Китая против КНДР в связи с активным развитием ракетной программы и недавним испытанием ядерного оружия на фоне критики со стороны США, которые упрекают Китай в бездействии и грозят в связи с этим санкциями китайским финансовым институтам.

Агентство приводит в пример подразделения банков в городе Яньцзи (Йонгиль) – столице Яньбянь-Корейского автономного округа в китайской провинции Цзилинь (Гирин), в которых прекращено обслуживание северокорейских граждан. Они не могут ни положить деньги на счета, ни перевести их со счетов. Им доступны только операции по снятию наличных средств. Сотрудники банка сослались на "влияние международных санкций против КНДР".

Согласно статистике китайских таможенных служб, с мая по июль объем экспорта в Северную Корею керосина и нефти составил 19,7 тысячи тонн, что на 75% меньше, чем за тот же период прошлого года. Агентство считает, что не в последнюю очередь это связано с затруднениями по оплате нефти из-за санкций в отношении финансовых институтов КНДР.

КНДР ранее заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Это стало шестым ядерным испытанием Северной Кореи. Япония заявила решительный протест и намерена добиваться введения новых санкций против КНДР Советом безопасности ООН. За пять дней до этого КНДР провела испытания баллистической ракеты, которая перелетела через территорию Японии.