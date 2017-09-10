Глава МЧС России предложил Кубе и Франции помощь после урагана "Ирма"

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Глава МЧС России Владимир Пучков предложил помощь в ликвидации последствий урагана "Ирма" Кубе и Франции, острова которой в Карибском бассейне пострадали в наибольшей степени от удара стихии.

Министр направил телеграммы с предложением помощи заместителю председателя Совета министров Кубы и министру внутренних дел Франции.

"Я хотел бы заверить, что чрезвычайная служба России готова предоставить любую необходимую помощь и поддержку в случае соответствующего обращения в правительство РФ", — говорится в телеграмме главы МЧС России.

Ураган "Ирма" называют самым мощным в Атлантике как минимум за последнее десятилетие. В минувшую среду заморские сообщества Сен-Бартелеми и Сен-Мартен, входящие в состав Гваделупы — заморского департамента Франции, и имеющие славу места отдыха состоятельных путешественников, подверглись удару урагана "Ирма". Его называют самым мощным в Атлантике как минимум за последнее десятилетие, его жертвами уже стали более 20 человек. В субботу ураган "Ирма" ослаб с максимальной пятой категории до третьей, находясь над Кубой, и движется в западном направлении.