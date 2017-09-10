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В мире

Саакашвили попытается въехать на Украину в сопровождении журналистов

Сюжет:
Лишение Саакашвили украинского гражданства (122)
00:4410.09.2017
(обновлено: 11:16 10.09.2017)
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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкМихаил Саакашвили. Архивное фотоМихаил Саакашвили. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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КИЕВ, 10 сен – РИА Новости. Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, несмотря на высокие риски экстрадиции, намерен в воскресенье вернуться на Украину из Польши. Политические соратники Саакашвили, в том числе депутаты Верховной рады, а также общественники выразили желание встретить его и помочь пересечь украинско-польскую границу.

Михаил Саакашвили. Архивное фото
© РИА Новости / Денис Петров
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Грузия попросила Украину арестовать Саакашвили
Украинские пограничники заявили, что не получали поручений относительно запрета на въезд в страну бывшему президенту Грузии, однако добавили, что отберут у него недействительный украинский паспорт при попытке пересечь границу.

В свою очередь опрошенные РИА Новости политологи считают, что, вероятнее всего, Саакашвили не удастся пересечь украинскую границу, однако при попытке попасть на Украину у него получится организовать грандиозное шоу.

Миграционная служба Украины 26 июля сообщила, что президент страны Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. В администрации президента это объяснили тем, что Саакашвили предоставил недостоверные данные при его получении. Сам Саакашвили на тот момент находился в США, позднее он посетил Польшу, Литву и Венгрию. Погранслужба Украины заявила, что намерена изъять украинский паспорт у Саакашвили при попытке пересечения границы и не пропустить его на территорию страны.

Карьера на Украине

Михаил Саакашвили. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Саакашвили посоветовал Киеву отказаться от идеи о миротворцах в Донбассе
После вступления в должность нового президента Грузии в ноябре 2013 года Саакашвили, скрываясь от уголовного преследования по ряду уголовных дел, был вынужден покинуть свою страну. Пристанище экс-президент нашел сначала в Европе, а затем в США.

В 2014 году Саакашвили принимал активное участие в украинском "евромайдане", который привел к смене власти на Украине в феврале того же года. Он также выступал с поддержкой нового курса Украины.

Избранный после смены власти на Украине президент Порошенко 30 мая 2015 года предоставил Саакашвили украинское гражданство и в тот же день назначил его на должность главы Одесской областной государственной администрации. Это кадровое назначение президента стало одним из самых неожиданных для украинцев.

Глава украинского государства, представляя губернатора, утверждал, что огромный управленческий и реформаторский опыт позволит ему без труда навести порядок в области и сделать ее образцом для подражания.

Вступая в должность, Саакашвили заверил одесситов, что знает, как победить коррупцию, изменить деятельность правоохранительных органов, наладить работу таможенной и налоговой служб, привлечь в регион инвестиции, а также сделать область центральным туристическим регионом.

Лидер фракции Радикальной партии Олег Ляшко. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
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Ляшко призвал расстрелять Саакашвили, если он нарушит украинские границы
Тогда Саакашвили заявил, что пришел на эту должность ненадолго и уйдет, как только воплотит в жизнь свои обещания.

Несмотря на то, что губернатор получил от Порошенко полный карт-бланш на занимаемой должности, за полгода Саакашвили лишь стал фигурантом многочисленных скандалов с украинскими политиками и чиновниками, а также снизил показатели области по качеству госуправления. Помимо этого он активно вмешивался во многие моменты украинской политики по вопросам, далеко выходящим за его полномочия.

Конфликт Саакашвили с Порошенко

Спустя полгода на посту губернатора Одесской области Саакашвили заявил, что не может навести в области порядок, потому что по всей стране "продолжают господствовать коррупционеры, предавшие идею революции". Он обвинил украинские власти в нежелании менять ситуацию в стране и подал в отставку.

Президент Украины Петр Порошенко. Архивное фото
© Фото : официальный сайт президента Украины
Порошенко прокомментировал намерение Саакашвили вернуться на Украину
Порошенко 9 ноября 2016 года принял отставку Саакашвили, а уже в начале 2017 года в пух и прах раскритиковал его деятельность на посту губернатора Одесской области. Он заявил, что Саакашвили не только не выполнил обещания по развитию региона, но и значительно ухудшил экономические показатели области. Украинский президент подчеркнул, что Саакашвили очень много наобещал, а ничего не выполнил. "Бывший руководитель ОГА занимался в основном самопиаром", — добавил Порошенко.

Уволенный с поста губернатора Саакашвили не заставил долго ждать с реакцией. Он выступил с ответным заявлением, в котором обрушился с критикой в адрес Порошенко. Саакашвили обвинил действующего президента Украины во лжи, "торговле должностями", а также "сотрудничестве с бандитами".

Всесторонние обвинения в адрес украинских властей, в том числе Порошенко, Саакашвили регулярно предъявлял с экранов украинского телевидения, а также в международных СМИ.

Лишение гражданства

Михаил Саакашвили. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
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Саакашвили заявил о намерении освободить Украину от олигархов
Порошенко принял решение о лишении украинского гражданства Саакашвили так же неожиданно, как и о его выдаче. По данным администрации президента, причиной для лишения гражданства бывшего грузинского президента стало предоставление недостоверных данных при его получении.

Депутат Верховной рады Владимир Арьев обнародовал на своей странице в Facebook фотокопии якобы заявления Саакашвили о получении гражданства. Согласно документам, Саакашвили сообщил, что не имеет судимостей и не находится под следствием, несмотря на ряд уголовных дел против него в Грузии.

Сам Саакашвили опроверг эту информацию и заявил, что все данные были правдивы, а его подпись на обнародованной фотокопии является поддельной.

На момент лишения гражданства Саакашвили находился в США. Однако он сообщил, что не намерен быть беженцем или просить гражданства других стран, и заявил о намерении бороться за украинское гражданство, в том числе в судах. По его словам, ему поступали предложения от разных европейских стран о предоставлении гражданства, но он отказался.

Михаил Саакашвили в горах. 16 июля 2017
© Фото : страница Михаила Саакашвили в Facebook
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Саакашвили заявил, что лишение его гражданства — это месть и личная инициатива главы украинского государства.

Отряд поддержки

В конце августа Саакашвили заявил о намерении вернуться на Украину 10 сентября, несмотря на высокие риски быть задержанным и экстрадированным в Грузию. Он заявил, что несколько тысяч человек планируют поехать с ним из Польши через украинскую границу. Лишенный гражданства экс-президент также сообщил, что его планируют встретить некоторые украинские политики, среди них лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, и сотни представителей зарубежных СМИ. Саакашвили не исключает, что вместе с ним будут присутствовать европарламентарии.

В украинской партии "Движение новых сил", лидером которой является Саакашвили, заявили, что его готовы встречать 27 депутатов Рады, среди них председатель подкомитета по вопросам государственного финансового контроля и деятельности Счетной палаты Иван Крулько, депутат крупнейшей в украинском парламенте фракции "Блок Петра Порошенко" Мустафа Найем и внефракционный депутат Владимир Парасюк. Тимошенко, а также депутат Рады от фракции "Самопомощь" Семен Семенченко подтвердили намерение встретить Саакашвили на границе.

Михаил Саакашвили. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
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Партия "Движение новых сил" в течение нескольких недель активно организовывала его встречу на границе. Политическая сила создала так называемый "штаб возвращения Михаила Саакашвили". Соратники бывшего грузинского президента вели активную подготовку к его возвращению, они устроили организованную подвозку всех желающих активистов в пропускной пункт "Краковец" на украинско-польской границе, через который Саакашвили намерен въехать на Украину.

Риски экстрадиции

Накануне попытки Саакашвили вернуться на Украину Киев получил запрос от Грузии на задержание и экстрадицию бывшего грузинского президента из-за ряда уголовных дел против него. Решение по соответствующему запросу украинскими правоохранителями еще не принято.

Сам Саакашвили в связи с этим допускает свой арест, но заявил, что "готов до конца защищать свои позиции".

Помимо этого он утверждает, что власти Украины всячески будут пытаться препятствовать его возвращению в страну. Среди прочего он заявил, что украинские власти направили военную технику на пропускной пункт "Краковец" на границе с Польшей.

Михаил Саакашвили. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
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"Правительство Украины делает все для того, чтобы помешать мне попасть в страну. Ужесточен пограничный контроль, на границе мобилизована бронетехника, установлена колючая проволока. Это абсолютно беспрецедентный случай. Такие ужесточения не были даже у восточных европейских стран во время СССР. Такое происходит в истории впервые. Эти действия означают, что они меня очень боятся", — заявил Саакашвили.

Вместе с тем, в "Движении новых сил" заявили, что ожидают провокации со стороны украинских властей на границе в день возвращения Саакашвили. В частности, в политсиле допустили, что будет закрыт пункт пропуска "Краковец". Также в партии не исключают, что будет перекрыта автодорога, ведущая к пункту пропуска.

При этом в партии "Движение новых сил" пообещали, что ее лидер не будет прорываться силой через украинскую границу, все будет в рамках закона.

Перед возвращением Саакашвили устроил серию показательных визитов по европейским странам, подчеркивая, что его украинский паспорт действительный. Он также заверил, что не имеет никаких других паспортов.

Порошенко, комментируя намерения Саакашвили вернуться на Украину, переложил этот вопрос на правоохранителей. "Что касается дальнейших действий, думаю, эти вопросы находятся в компетенции министерства внутренних дел, миграционной службы и пограничной службы, и вы должны этот вопрос задавать им", — сказал он.

В Госпогранслужбе Украины заявили, что будут действовать "в соответствии с законом", при этом пообещали забрать у Саакашвили паспорт на границе, поскольку он недействительный. Также пограничники заявили, что усилят охрану границы в пункте пропуска "Краковец". Правоохранители призывают участников запланированных мероприятий соблюдать нормы и правила, не поддаваться на провокации.

При этом в компетентных органах сообщили, что официального запрета на въезд в страну Саакашвили не выдавали.

В преддверии шоу

Михаил Саакашвили. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
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Украинские политологи, опрошенные РИА Новости, сошлись во мнении, что Саакашвили предпримет попытку пересечения украинской границы, несмотря на риски быть выданным Грузии. Однако мнения экспертов относительно того, удастся ли ему пересечь границу, разделились. Вместе с тем, эксперты убеждены, что при любом исходе попытки вернуться на Украину Саакашвили сделает большое шоу, которое будет направлено на повышение рейтинга политика.

Руководитель украинского аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев считает, что в силу грузинского менталитета Саакашвили появится на границе и будет пытаться попасть на Украину.

"С учетом кавказского менталитета, я думаю, Саакашвили примет вызов и приедет. Вопрос в том, перейдет ли он украинскую границу, поскольку предостережение прозвучало достаточно четко, что он может быть задержан и депортирован в Грузию. Совершенно очевидно, что позиция украинской власти заключается в том, чтобы ни под каким соусом не пустить Саакашвили на Украину", — сказал Золотарев РИА Новости.

Он также убежден, что украинские правоохранители к возвращению Саакашвили примут решение экстрадировать его по запросу Грузии.

Директор украинского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский допускает, что украинские власти примут позитивное решение по экстрадиции Саакашвили в Грузию, поэтому он вряд ли вернется на Украину.

Надежда Савченко. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Вовк
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Савченко прокомментировала лишение Саакашвили украинского гражданства
"Скорее всего, решение (по запросу об экстрадиции в Грузию – ред.) будет принято не в пользу Саакашвили. Поэтому у меня есть сомнения, что он все-таки в воскресенье приедет на Украину", — сказал Погребинский РИА Новости.

В свою очередь эксперт Украинского института анализа и менеджмента политики Николай Спиридонов также сомневается, что Саакашвили удастся пересечь украинскую границу.

"Скорее всего, он будет на пункте пропуска. Будет красочное шоу. Но на территорию Украины, вероятнее всего, он не попадет. Возможно, он не рискнет пересекать границу, ведь есть большой риск его задержания", — заявил Спиридонов РИА Новости.

Он также считает, что Саакашвили устроит грандиозное шоу на границе, что позволит ему вернуть узнаваемость и цитируемость в СМИ. По мнению эксперта, пиар — и есть главная цель экс-президента.

Украинский политолог, блогер, кандидат философских наук Александра Решмедилова также считает, что от попытки Саакашвили вернуться на Украину следует ожидать только шоу. Однако она допускает вероятность, что ему удастся пересечь границу.

Российские пранкеры разыграли Михаила Саакашвили. Скриншот с видео
Пранкеры Вован и Лексус разыграли Саакашвили‍
"Это очередной повод для соратников Саакашвили, повод для пиара. Это уже превращается в некое представление, шоу. Саакашвили любит такие шоу, он хороший шоумен", — сказала Решмедилова РИА Новости.

Вместе с тем она убеждена, что политическая карьера Саакашвили на Украине закончилась.

"Войти в украинскую политику на белом коне у него уже не получится. Объединиться у него тоже ни с кем не получится. Он солирующая единица", — добавила Решмедилова.

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В мире
Комментарии
14 пользователей оставили 15 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
Voblikov65
Как достали уже эти клоуны.
03:15
10.09.2017
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pinocchio - st
А всё же Киевские чинуши подло с Саакашвили поступили, когда он им был нужен — они ему дали гражданство, а как только он в Киеве стал нелюб, так ему и пендаль под зад. Киевские предали своего сотоварища и подельника переворота. Это свидетельство скорой кончины Киевской бандитской администрации (царствие, расколовшееся в себе — не устоит).
01:14
10.09.2017
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