На Флориду надвигается ураган "Ирма"

ВАШИНГТОН, 10 сен — РИА Новости. Центр урагана "Ирма" уходит с территории Кубы и медленно перемешается в сторону южной Флориды, ураган достигнет берегов штата до конца дня, сообщает Национальный метеорологический центр США.

Ожидается, что ураган достигнет американского берега при максимальной скорости ветра 125 миль в час (205 километров в час) и средней скорости 115 миль в час (190 километров в час).

Кроме того, синоптики предупреждают о 60% вероятности возникновения разрушительных торнадо на территории штата по пути следования урагана.

Что касается другого сильного урагана — "Хосе", бушующего на Карибах, то скорость ветра там замедляется. Сейчас она равна 85 милям в час (135 километров в час), добавляют американские синоптики.

Специалисты считают, что "Ирма" сильнее урагана "Харви", который в конце августа обрушился на побережье Техаса и привел к катастрофическому наводнению. К эвакуации подлежат 6,3 миллиона жителей Флориды.