Альянс Меркель за две недели до выборов теряет рейтинги, показал опрос

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Возглавляемый канцлером ФРГ Ангелой Меркель партийный альянс ХДС/ХСС немного теряет популярность за две недели до выборов, при этом позиции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Мартина Шульца остаются прежними, свидетельствуют результаты нового опроса, проведенного организацией по изучению общественного мнения Emnid для издания Bild am Sonntag.

По его итогам, 37% опрошенных предпочли ХДС/ХСС — это на 1% меньше, чем неделю назад. СДПГ поддерживают все те же 24% избирателей.

Партия "Левых" получила поддержку 9% граждан Германии, доля сторонников либеральной "Свободной демпартии" и "Зеленых" составила 8%.

Несколько изменились мнения немцев и о ведущих кандидатах в канцлеры. Если бы граждане ФРГ могли поучаствовать в прямых выборах канцлера сегодня, то 48% отдали бы свои голоса за Меркель — на 2% меньше, чем на прошлой неделе. Популярность Шульца, напротив, возросла — его оказались готовы поддержать 27% опрошенных вместо 25%.

Выборы в бундестаг пройдут в Германии 24 сентября.