Украинцев возмутил учебник, в котором Киев назван "матерью городов русских"

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Один из пользователей Twitter выложил в микроблоге фотографии учебника по русскому языку для украинских школ, в котором говорится, что "Киев — мать городов русских". Снимки вызвали шквал негодования среди украиноязычных пользователей.

"Просто украинский учебник украинского издательства "Генеза", по которому дети учатся в украинских школах", — написал пользователь под ником magutw, сопроводив пост фотографией страницы, на которой рассказывается о российском флаге и гербе.

Просто український підручник українського видавництва Генеза, за яким діти навчаються в укр. школах. https://t.co/UrM7sq1er6 (стор. 10) pic.twitter.com/KPCu8Z2yKI — M.G. (@magutw) 6 сентября 2017 г.

​"Мыжебратья на бис: если дети с первого урока не усвоили. Украинские дети. Главные слова урока: Украина, многонациональная, народы, дружба", — написал он.

Мишебратья на біс: якщо діти з першого уроку не засвоїли. Українські діти.

Главньіе слова урока: Украина, многонациональная, народьі, дружба pic.twitter.com/OvEn1QR8Rl — M.G. (@magutw) 6 сентября 2017 г.

​Блогера также возмутило то, что, в соответствии с учебником, русский язык пополнился только "крестьянскими" словами из украинского, такими, как "галушки", "вареники", "хлопец". Причем он сам дал заимствованиям из украинского такую оценку.

А ось із цього ж укр. підручника мишебратья на десерт — з ненав'язливим навіюванням про селянську мову, гопаки і галушки. pic.twitter.com/BukCb22Ub6 — M.G. (@magutw) 6 сентября 2017 г.

​"А это учебник для второго класса тех же авторов. "Киев — мать городов русских" и город российской культуры. Правильно. А что же еще учить украинскому ребенку?" — негодует magutw.

А це підручник для 2-го кл. тих же авторів. "Киев — мать городов русских" і місто рос. культури. Правильно. А що ж ще вчити укр. дитині? pic.twitter.com/hxAMdzk6ce — M.G. (@magutw) 6 сентября 2017 г.

​Другие пользователи соцсети принялись активно комментировать эти записи.

ох, триндець! — Гемінґвей і краби (@pan_zugzwang) 6 сентября 2017 г.

​"Только хардкор — нужно скормить этот учебник (по страничке) авторам и редакторам", — пишет tpetryuk.

Тільки хардкор, — треба згодувати (по сторіночці) авторам і редакторам — ZlaPetryuchka (@tpetryuk) 6 сентября 2017 г.

​Кто-то даже предложил пожаловаться на авторов в министерство образования и СБУ.

ну так тегайте МОН и СБУ. — Luna (@lunamanunaluna) 7 сентября 2017 г.

Накануне стало известно, что министерство образования Украины исключило русский язык из перечня учебных дисциплин, по которым выпускники школ в 2018 году смогут сдать внешнее независимое оценивание (ВНО). По результатам этого экзамена будущие абитуриенты зачисляются на учебу в вузы.

По словам главы ведомства Лилии Гриневич, принятый закон предполагает, что сначала дети представителей нацменьшинств будут изучать предметы на родном языке, в 5-9 классах будут вводиться предметы на украинском, "а в старшей школе это могут быть почти все предметы на украинском языке".