Попавшая в базу "Миротворца" Катя Лель выступила в Луганске в День города

ЛУГАНСК, 9 сен — РИА Новости. Попавшая в базу известного украинского сайта "Миротворец" российская певица Катя Лель выступила на праздничном концерте в честь 222-летия Луганска в столице самопровозглашенной Луганской народной республики.

Известная российская певица Катя Лель попала в базу данных скандально известного украинского сайта "Миротворец" из-за посещения Крыма без согласования с Киевом. Как сообщается на сайте "Миротворец", певица попала в базу данных под своим настоящим именем Екатерина Чупринина.

"Мне кажется, такие большие праздники Дни таких великолепных городов, как Москва и Луганск, — это те самые праздники, которые очень сильно объединяют людей. Которые хотят нести людям новое дыхание, благополучие, безумную веру в то, что завтра будет мир… Я очень хочу приехать еще раз, потому что публика замечательная", — сказала Лель после концерта.

Помимо Лель, на главной площади Луганска выступили такие российские эстрадные исполнители как Иракли, Валентина Легкоступова, Андрей Гризли и Антон Зацепин.

"Я думаю, больше 12 тысяч, тысяч 15 (человек собрались на концерт, — ред.). Весь город сегодня шумит, я думаю, это здорово", — рассказала журналистам министр культуры, спорта и молодежи ЛНР Оксана Кокоткина.

По ее словам, переговоры с артистами, приехавшими на праздник в Луганск начались еще весной 2017 года.