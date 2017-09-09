Посольство на Кубе предупредило россиян о приближении урагана "Ирма"

Отель Mercure во французской части острова Сен-Мартен в Карибском море во время урагана Ирма

Отель Mercure во французской части острова Сен-Мартен в Карибском море во время урагана Ирма

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Посольство России на Кубе выпустило ряд предупреждений в связи с приближением урагана "Ирма".

В среду ураган "Ирма" обрушился на острова в Карибском море. Ураган называют самым мощным в Атлантике как минимум за последнее десятилетие, его жертвами уже стали более 20 человек.

"Всем российским гражданам, находящимся на Кубе, рекомендуем строго следовать указаниям местных властей и заботиться о личной безопасности… кубинские власти прилагают все усилия для максимального предотвращения рисков для жизни и здоровья людей", — говорится в аккаунте ведомства в Twitter.

Россиянам посоветовали находиться в помещениях капитальных зданий вдали от окон и без острой необходимости не покидать укрытия. Также в посольстве порекомендовали зарядить мобильные телефоны и сообщить о местоположении родственникам.

"Из-за временных перебоев со связью в зоне прохождения #Irma возможны трудности при попытках связаться с родственниками и Роспосольством," — добавили в ведомстве.