Боевики-рохинджа в Мьянме объявили о прекращении огня на месяц

Люди из народности рохинджа проходят рисовые поля после перехода бангладешской границы

Люди из народности рохинджа проходят рисовые поля после перехода бангладешской границы

МОСКВА, 9 сен – РИА Новости. Боевики-рохинджа из группировки "Армия спасения рохинджа Аракана" (ARSA) объявили об одностороннем прекращении в Мьянме огня на месяц, начиная с воскресенья, говорится в опубликованном в Twitter заявлении ARSA.

"ARSA настоятельно призывает все заинтересованные организации на период прекращения огня возобновить предоставление гуманитарной помощи для всех жертв гуманитарного кризиса, вне зависимости от этнической или религиозной принадлежности", — говорится в заявлении.

Конфликт в штате Ракхайн между рохинджа и коренным населением штата, состоящим из народностей, родственных титульной нации Мьянмы — бирманцам — и исповедующим буддизм, существует многие десятки лет. Эскалация этого конфликта началась с переходом власти в Мьянме от военных к гражданским правительствам и началом демократических реформ.

В штате Ракхайн мьянманские военные и силы безопасности с конца августа проводят операцию против исламских боевиков проживающей там народности рохинджа (рохинья), представителей которой, этнических бенгальцев, в Мьянме считают нелегальными мигрантами из Бангладеш и отказывают большинству из них в гражданстве.

Операция началась после того, как боевики-рохинджа 25 августа провели скоординированную атаку на несколько полицейских постов и армейские казармы в штате Ракхайн. Почти 400 человек погибли.