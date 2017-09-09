Губернатор Флориды предупредил жителей штата о смертельной угрозе

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Губернатор Флориды Рикк Скотт призвал жителей штата немедленно эвакуироваться, иначе они не переживут штормовые волны урагана "Ирма". Об этом он сказал во время пресс-конференции, передает телеканал NBC.
Скотт выступил с призывом к людям, которые проживают в зоне эвакуации, а это около 6,3 миллиона человек. По его словам, уходить нужно "прямо сейчас".
"Не вечером, не через час, нужно идти немедленно", — заявил губернатор. По его словам, ураган надвигается быстрее, чем люди успевают уезжать. Скотт предупредил, что "Ирма" вызовет "опасные для жизни" штормовые волны высотой около 12 футов (более трех с половиной метров. — Прим. ред.).
"Они могут накрыть ваши дома. Вы не выживете", — сказал губернатор.
Он подчеркнул, что отказавшихся от эвакуации людей уже никто не сможет спасти, когда стихия ударит по региону.
"Как только ураган начнется, экстренные службы не смогут вас спасти. Не рискуйте своей жизнью и жизнями ваших родных", — заключил губернатор.
Ураган "Ирма" обрушился на сообщества Сен-Бартелеми и Сен-Мартен, входящие в состав Гваделупы, в среду. Его называют самым мощным ураганом в Атлантике за последние десять лет. На территории Флориды, а также в прилегающих штатах объявлен режим чрезвычайного положения. Ранее утром центр предупреждения ураганов объявил об усилении "Ирмы" до максимальной, пятой категории. Затем сообщалось об ослаблении стихии до четвертой, а затем и третьей категории.
Острова Карибского бассейна первыми приняли на себя удар урагана "Ирма". За двое суток ураган уничтожил почти все здания на Барбадосе, есть разрушения на Британских Виргинских островах, Сен-Мартене, Сен-Бартелеми, Сент-Китсе и Невисе.
В результате урагана французские заморские территории остались без электричества. Сообщалось о наводнении и значительных разрушениях — с корнем были вырваны деревья, постройки лишились крыш, серьезно пострадали объекты инфраструктуры.
Полное восстановление электроснабжения на французских заморских территориях Сен-Бартелеми и Сен-Мартен потребует "недель и месяцев", заявил глава энергетической корпорации Electricite de France S.A. Жан-Бернар Леви.
Власти Доминиканской республики объявили "красный", максимальный уровень тревоги на территории 17 провинций страны в связи с приближением урагана, в этих районах была объявлена обязательная эвакуация населения. Еще в 12 провинциях был введен "желтый" уровень тревоги.
В связи с ураганом "Ирма" президент США Дональд Трамп объявил чрезвычайное положение на американских Виргинских островах. Для восстановления пострадавшей после урагана инфраструктуры островам будет предоставлена федеральная помощь.
Правительство Пуэрто-Рико сообщило о трех жертвах урагана. Пожилая женщина погибла, когда ее перевозили в приют, другая женщина скончалась от удара током. Мужчина погиб от полученных ранений в результате ДТП.
Губернатор принадлежащего США Пуэрто-Рико Рикардо Росселло объявил режим ЧП в связи с ураганом "Ирма". Для ликвидации последствий стихии на острове будут задействованы подразделения Национальной гвардии.
Международная федерация сообществ Красного Креста и Красного Полумесяца выделила порядка 600 тысяч швейцарских франков на подготовку к оперативному оказанию помощи населению, которое может пострадать из-за урагана, в дополнение к 120 тысячам франков, которые уже были направлены на устранение последствий в Антигуа и Барбуда и Сант-Китс и Невис. Активная подготовка к урагану идет на Кубе.
Готовятся к приближению урагана и на побережье США. Власти округа Майами-Дейд постановили эвакуировать жителей прибрежных районов в связи с приближением "Ирмы". "Указ об обязательной эвакуации действует для всех мобильных зданий, для всех домов в зоне A и B и частично для жителей зоны C", — говорится в сообщении. Эвакуации подлежат порядка 650 тысяч жителей округа. Организована эвакуация жителей побережья и в штате Джорджия.
Ураган к выходным должен достигнуть Флориды. С приближением "Ирмы" авиабилеты во всех крупнейших аэропортах штата уже закончились. Во Флориде закрывают школы, вузы и учреждения с пятницы по понедельник включительно, чтобы разместить пострадавших от урагана. Кроме того, в штате будут закрыты две атомные электростанции.
Ростуризм призывает туроператоров, реализующих туры в страны Карибского бассейна, информировать клиентов о неблагоприятной метеорологической обстановке в регионе и о рекомендуемых мерах предосторожности.
На данный момент от урагана пострадали уже порядка 1,2 миллиона человек. По данным международной федерации сообществ Красного Креста и Красного Полумесяца, в результате разгула стихии в карибском бассейне погибли 10 человек.
oleg, Проблема в том, что от урагана пострадают не политики и руководство США которые развязывают воины и революции в других странах, а обычные люди. Как можно ставить знак равенства между руководством (любой странны), и её населением. Так что, если кто и пострадает, то как всегда невиновные - обычные люди..
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