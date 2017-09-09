Более 6 миллионов жителей Флориды подлежат эвакуации из-за урагана "Ирма"

ВАШИНГТОН, 9 сен — РИА Новости. Около 6,3 миллиона жителей штата Флорида подлежат эвакуации из-за урагана "Ирма". Об этом сообщается на сайте губернатора Рикка Скотта.

"В соответствии с оценкой Департамента чрезвычайных ситуаций Флориды, 6,3 миллиона жителей штата подлежат эвакуации", — говорится в сообщении.

Накануне губернатор призывал жителей Флориды "немедленно эвакуироваться", так как ураган может иметь "огромные последствия, представляющие опасность для жизни".

Ураган "Ирма" обрушился на сообщества Сен-Бартелеми и Сен-Мартен, входящие в состав Гваделупы — заморского департамента Франции, в среду. Его называют самым мощным ураганом в Атлантике как минимум за последние десять лет. На территории Флориды, в южных областях которой проживают около 6 миллионов человек, а также в прилегающих штатах объявлен режим чрезвычайного положения. Ранее стало известно, что более 20 округов Флориды эвакуируются.

Специалисты считают, что "Ирма" сильнее августовского урагана "Харви", который обрушился на побережье Техаса и вызвал катастрофическое наводнение.