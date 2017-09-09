США
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
Сменить фон
В мире

Киев приготовил России "немало неожиданностей" к Генассамблее ООН

Сюжет:
Ситуация на Украине. Сентябрь 2017 (162)
19:4609.09.2017
(обновлено: 20:07 09.09.2017)
1226157117
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкВладимир Ельченко. Архивное фотоВладимир Ельченко. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Украина выдвинет на 72-й сессии Генеральной ассамблеи ООН ряд претензий к России, которые станут для Москвы "неожиданностью". Об этом заявил украинский постпред при организации Владимир Ельченко в интервью изданию "Укринформ".

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан во время совместной пресс-конференции с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. 8 сентября 2017
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
Париж проанализирует предложение России о миротворцах ООН в Донбассе
По словам дипломата, у украинской стороны есть "ряд инициатив" и "множество вопросов", которые будут затронуты на ГА ООН, однако не стал уточнять, о чем идет речь, "чтобы не раскрывать все карты заранее для нашего бывшего стратегического партнера".

"Но они должны быть уверены в том, что на их пути будет немало неожиданностей", — сказал Ельченко. Постпред напомнил, что в Генассамблею входят шесть ключевых комитетов, которые занимаются сферами "экономики, прав человека, международного права, информации". По его словам, в каждой из перечисленных областей "можно найти много моментов, которые Москва или нарушила, или просто не выполняет". Ельченко подчеркнул, что все они будут касаться Донбасса или Крыма.

Кроме того, постпред сообщил, что 16 октября в Нью-Йорке состоятся выборы в Совет по правам человека ООН. Он выразил надежду, что Украина попадет в новый состав этой структуры.

"У нас, к счастью, нет конкурентов в восточноевропейской группе. Там можно будет ставить множество вопросов и по Крыму, и по Донбассу в контексте прав человека", — заявил он.

"Миротворческая инициатива"

Ельченко также заявил, что Киев планировал сделать тему ввода миротворцев ООН в Донбасс одной из главных тем для обсуждения на площадке Генассамблеи.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
РФ предлагает ввести в Донбасс не силы ООН, а охрану ОБСЕ, заявил Лавров
"Еще до появления так называемой "миротворческой инициативы" России в виде проекта резолюции СБ ООН мы планировали сделать главный акцент именно на возможности введения миротворческого контингента ООН на территорию Донбасса", — заявил он, добавив при этом, что Украина постоянно делала на этом акцент с марта 2015 года.

"Но теперь, с появлением так называемой "идеи" России, на это нельзя не реагировать", — утверждает Ельченко.

Финансами пусть займутся другие

По словам дипломата, тема финансов в вопросе миротворческой миссии является для Киева "второстепенной". Он подчеркнул, что достаточно будет "политической воли" постоянных членов СБ ООН.

"Если есть политическая воля, прежде всего, постоянных членов Совета Безопасности, а они являются главными плательщиками взносов в ООН, то все это реально", — заявил Ельченко. Он также отметил, что начало новой миротворческой операции является очень сложным процессом.

"Посмотрим, что из этого получится, но, я думаю, это займет долгое время", — добавил дипломат. По его словам, миротворческая операция не может быть утверждена, если этого не поддерживает страна, в которую эта миссия назначается.

Президент Украина Петр Порошенко. Архивное фото
© Фото : официальный сайт президента Украины
Голуб: позицию Порошенко по миротворцам даже на Украине считают спорной
"То есть, любые элементы, которые нас не будут устраивать, конечно станут барьером для того, чтобы соглашение было одобрено. Поэтому, от нас зависит очень многое, и наше слово будет последним", — подчеркнул он.

Миротворцы ООН в Донбассе

Ранее в субботу заместитель главы администрации президента Украины Константин Елисеев в эфире телеканала "Интер" заявил, что представители Украины в ООН передали представителям Совета Безопасности проект резолюции о размещении миротворческих сил организации в зоне конфликта в Донбассе.

"По поручению президента обновленный проект резолюции был буквально несколько дней назад передан партнерам по Совету безопасности. Конечно, мы готовы и дальше работать", — сказал Елисеев.

Он добавил, что первая резолюция, разработанная Киевом, была представлена СБ ООН еще в прошлом году, но не была удостоена внимания из-за позиции Москвы. Елисеев также предположил, что на подготовку миротворческой миссии потребуется не менее полугода.

Ради безопасности наблюдателей ОБСЕ

Миротворцы ООН на юге Ливана
© РИА Новости / Мохаммад Алаеддин
Политолог: Киев с помощью миротворцев ООН хотел бы "задушить" Донбасс
Во вторник президент России Владимир Путин заявил, что считает уместной идею отправки миротворцев на Украину в том случае, если речь пойдет только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ. По его словам, сам контингент следует разместить на линии разграничения.

"Я ничего плохого в этом не вижу. Я же ведь многократно говорил о том, что поддерживаю идею и вооружения миссии ОБСЕ. Но сама организация ОБСЕ отказывается от вооружения своих сотрудников, поскольку не имеет соответствующего персонала, ни опыта подобной работы. В этом контексте наличие миротворцев ООН, даже не миротворцев, а тех людей, которые обеспечивают безопасность миссии ОБСЕ, считаю вполне уместным", — сказал президент. Он также поручил МИД РФ внести соответствующий проект резолюции на рассмотрение Совета Безопасности ООН.

На всей территории Донбасса

Киев между тем считает, что миротворческий контингент ООН должен разместиться не только на линии разграничения, но и на участке российско-украинской границы, который находится под контролем ополченцев самопровозглашенных республик.

Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
© AP Photo / Luis M. Alvarez
"Достойна изучения": Госдеп оценил идею разместить миротворцев в Донбассе
"Размещение на всей территории Донбасса голубых касок ООН стало бы реальным прорывом в процессе мирного урегулирования, мощным фактором деэскалации, безусловно, создало бы условия для достижения прогресса на политическом треке мирного урегулирования в Донбассе", — заявил 7 сентября президент Украины Петр Порошенко. Он также подчеркнул, что Киев не намерен согласовывать с Донецком и Луганском условия размещения миротворцев и конкретные параметры миссии.

В Раде поддержали главу государства. Так, лидер парламентской фракции пропрезидентского "Блока Петра Порошенко" Артур Герасимов заявил, что в интересах Украины сделать "все, чтобы не гибли наши воины". "Эта миссия должна работать и на линии соприкосновения, и на неподконтрольной линии украинско-российской границы", — сказал он в интервью телеканалу "112".

Здание Рейхстаг в котором находится парламент Бундестаг Германии. Архивное фото
© AP Photo / Markus Schreiber
В ФРГ считают предложение России о миссии в Донбассе шагом к снятию санкций
В ДНР, в свою очередь, отметили, что переговоры с украинскими властями не имеют смысла, пока Киев отказывается от выполнения "Минска-2". "Без этого условия любой разговор по вопросу введения охранников ООН для наблюдателей ОБСЕ в Донбассе останется не более, чем полемикой", — заявил РИА Новости представитель руководства ДНР Александр Костенко.

Позиция Москвы

В Кремле обратили внимание на то, что условия миротворческой миссии необходимо согласовывать напрямую между властями ДНР, ЛНР и Украины. "Как вы знаете, РФ не является стороной этого конфликта, конфликт на юго-востоке Украины в первую очередь подлежит обсуждению между Киевом и властями республик — ЛНР и ДНР", — подчеркнул в четверг пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Комментировать
В мире
Комментарии
12 пользователей оставили 12 комментариев
Комментировать
Популярные комментарииВсе комментарии
muu222
Потрошенко и его советники полные имбицилы... Неожиданности они России устроят... Они только детские неожиданности везде оставляют...
20:11
09.09.2017
ОтветитьНе отвечать
Slava Slava
Генеральная Ассамблея ООН - это рудимент.
Пусть Киев ставит вопросы, где угодно.
Что касается Крыма, Донбасса, да и вообще, всего юго-востока,
Всё будит так, как решит Кремль.

Будет сидеть!!! Я сказал.
Глеб Жеглов ©
20:23
09.09.2017
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
 



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена