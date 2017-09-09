Киев приготовил России "немало неожиданностей" к Генассамблее ООН

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Украина выдвинет на 72-й сессии Генеральной ассамблеи ООН ряд претензий к России, которые станут для Москвы "неожиданностью". Об этом заявил украинский постпред при организации Владимир Ельченко в интервью изданию "Укринформ".

По словам дипломата, у украинской стороны есть "ряд инициатив" и "множество вопросов", которые будут затронуты на ГА ООН, однако не стал уточнять, о чем идет речь, "чтобы не раскрывать все карты заранее для нашего бывшего стратегического партнера".

"Но они должны быть уверены в том, что на их пути будет немало неожиданностей", — сказал Ельченко. Постпред напомнил, что в Генассамблею входят шесть ключевых комитетов, которые занимаются сферами "экономики, прав человека, международного права, информации". По его словам, в каждой из перечисленных областей "можно найти много моментов, которые Москва или нарушила, или просто не выполняет". Ельченко подчеркнул, что все они будут касаться Донбасса или Крыма.

Кроме того, постпред сообщил, что 16 октября в Нью-Йорке состоятся выборы в Совет по правам человека ООН. Он выразил надежду, что Украина попадет в новый состав этой структуры.

"У нас, к счастью, нет конкурентов в восточноевропейской группе. Там можно будет ставить множество вопросов и по Крыму, и по Донбассу в контексте прав человека", — заявил он.

"Миротворческая инициатива"

Ельченко также заявил, что Киев планировал сделать тему ввода миротворцев ООН в Донбасс одной из главных тем для обсуждения на площадке Генассамблеи.

"Еще до появления так называемой "миротворческой инициативы" России в виде проекта резолюции СБ ООН мы планировали сделать главный акцент именно на возможности введения миротворческого контингента ООН на территорию Донбасса", — заявил он, добавив при этом, что Украина постоянно делала на этом акцент с марта 2015 года.

"Но теперь, с появлением так называемой "идеи" России, на это нельзя не реагировать", — утверждает Ельченко.

Финансами пусть займутся другие

По словам дипломата, тема финансов в вопросе миротворческой миссии является для Киева "второстепенной". Он подчеркнул, что достаточно будет "политической воли" постоянных членов СБ ООН.

"Если есть политическая воля, прежде всего, постоянных членов Совета Безопасности, а они являются главными плательщиками взносов в ООН, то все это реально", — заявил Ельченко. Он также отметил, что начало новой миротворческой операции является очень сложным процессом.

"Посмотрим, что из этого получится, но, я думаю, это займет долгое время", — добавил дипломат. По его словам, миротворческая операция не может быть утверждена, если этого не поддерживает страна, в которую эта миссия назначается.

Миротворцы ООН в Донбассе

"То есть, любые элементы, которые нас не будут устраивать, конечно станут барьером для того, чтобы соглашение было одобрено. Поэтому, от нас зависит очень многое, и наше слово будет последним", — подчеркнул он.

Ранее в субботу заместитель главы администрации президента Украины Константин Елисеев в эфире телеканала "Интер" заявил, что представители Украины в ООН передали представителям Совета Безопасности проект резолюции о размещении миротворческих сил организации в зоне конфликта в Донбассе.

"По поручению президента обновленный проект резолюции был буквально несколько дней назад передан партнерам по Совету безопасности. Конечно, мы готовы и дальше работать", — сказал Елисеев.

Он добавил, что первая резолюция, разработанная Киевом, была представлена СБ ООН еще в прошлом году, но не была удостоена внимания из-за позиции Москвы. Елисеев также предположил, что на подготовку миротворческой миссии потребуется не менее полугода.

Ради безопасности наблюдателей ОБСЕ

Во вторник президент России Владимир Путин заявил, что считает уместной идею отправки миротворцев на Украину в том случае, если речь пойдет только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ. По его словам, сам контингент следует разместить на линии разграничения.

"Я ничего плохого в этом не вижу. Я же ведь многократно говорил о том, что поддерживаю идею и вооружения миссии ОБСЕ. Но сама организация ОБСЕ отказывается от вооружения своих сотрудников, поскольку не имеет соответствующего персонала, ни опыта подобной работы. В этом контексте наличие миротворцев ООН, даже не миротворцев, а тех людей, которые обеспечивают безопасность миссии ОБСЕ, считаю вполне уместным", — сказал президент. Он также поручил МИД РФ внести соответствующий проект резолюции на рассмотрение Совета Безопасности ООН.

На всей территории Донбасса

Киев между тем считает, что миротворческий контингент ООН должен разместиться не только на линии разграничения, но и на участке российско-украинской границы, который находится под контролем ополченцев самопровозглашенных республик.

"Размещение на всей территории Донбасса голубых касок ООН стало бы реальным прорывом в процессе мирного урегулирования, мощным фактором деэскалации, безусловно, создало бы условия для достижения прогресса на политическом треке мирного урегулирования в Донбассе", — заявил 7 сентября президент Украины Петр Порошенко. Он также подчеркнул, что Киев не намерен согласовывать с Донецком и Луганском условия размещения миротворцев и конкретные параметры миссии.

В Раде поддержали главу государства. Так, лидер парламентской фракции пропрезидентского "Блока Петра Порошенко" Артур Герасимов заявил, что в интересах Украины сделать "все, чтобы не гибли наши воины". "Эта миссия должна работать и на линии соприкосновения, и на неподконтрольной линии украинско-российской границы", — сказал он в интервью телеканалу "112".

Позиция Москвы

В ДНР, в свою очередь, отметили, что переговоры с украинскими властями не имеют смысла, пока Киев отказывается от выполнения "Минска-2". "Без этого условия любой разговор по вопросу введения охранников ООН для наблюдателей ОБСЕ в Донбассе останется не более, чем полемикой", — заявил РИА Новости представитель руководства ДНР Александр Костенко.

В Кремле обратили внимание на то, что условия миротворческой миссии необходимо согласовывать напрямую между властями ДНР, ЛНР и Украины. "Как вы знаете, РФ не является стороной этого конфликта, конфликт на юго-востоке Украины в первую очередь подлежит обсуждению между Киевом и властями республик — ЛНР и ДНР", — подчеркнул в четверг пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.