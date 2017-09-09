Киев приготовил России "немало неожиданностей" к Генассамблее ООН

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Украина выдвинет на 72-й сессии Генеральной ассамблеи ООН ряд претензий к России, которые станут для Москвы "неожиданностью". Об этом заявил украинский постпред при организации Владимир Ельченко в интервью изданию "Укринформ".
"Но они должны быть уверены в том, что на их пути будет немало неожиданностей", — сказал Ельченко. Постпред напомнил, что в Генассамблею входят шесть ключевых комитетов, которые занимаются сферами "экономики, прав человека, международного права, информации". По его словам, в каждой из перечисленных областей "можно найти много моментов, которые Москва или нарушила, или просто не выполняет". Ельченко подчеркнул, что все они будут касаться Донбасса или Крыма.
Кроме того, постпред сообщил, что 16 октября в Нью-Йорке состоятся выборы в Совет по правам человека ООН. Он выразил надежду, что Украина попадет в новый состав этой структуры.
"У нас, к счастью, нет конкурентов в восточноевропейской группе. Там можно будет ставить множество вопросов и по Крыму, и по Донбассу в контексте прав человека", — заявил он.
"Миротворческая инициатива"
Ельченко также заявил, что Киев планировал сделать тему ввода миротворцев ООН в Донбасс одной из главных тем для обсуждения на площадке Генассамблеи.
"Но теперь, с появлением так называемой "идеи" России, на это нельзя не реагировать", — утверждает Ельченко.
Финансами пусть займутся другие
По словам дипломата, тема финансов в вопросе миротворческой миссии является для Киева "второстепенной". Он подчеркнул, что достаточно будет "политической воли" постоянных членов СБ ООН.
"Если есть политическая воля, прежде всего, постоянных членов Совета Безопасности, а они являются главными плательщиками взносов в ООН, то все это реально", — заявил Ельченко. Он также отметил, что начало новой миротворческой операции является очень сложным процессом.
"Посмотрим, что из этого получится, но, я думаю, это займет долгое время", — добавил дипломат. По его словам, миротворческая операция не может быть утверждена, если этого не поддерживает страна, в которую эта миссия назначается.
Миротворцы ООН в Донбассе
Ранее в субботу заместитель главы администрации президента Украины Константин Елисеев в эфире телеканала "Интер" заявил, что представители Украины в ООН передали представителям Совета Безопасности проект резолюции о размещении миротворческих сил организации в зоне конфликта в Донбассе.
"По поручению президента обновленный проект резолюции был буквально несколько дней назад передан партнерам по Совету безопасности. Конечно, мы готовы и дальше работать", — сказал Елисеев.
Он добавил, что первая резолюция, разработанная Киевом, была представлена СБ ООН еще в прошлом году, но не была удостоена внимания из-за позиции Москвы. Елисеев также предположил, что на подготовку миротворческой миссии потребуется не менее полугода.
Ради безопасности наблюдателей ОБСЕ
"Я ничего плохого в этом не вижу. Я же ведь многократно говорил о том, что поддерживаю идею и вооружения миссии ОБСЕ. Но сама организация ОБСЕ отказывается от вооружения своих сотрудников, поскольку не имеет соответствующего персонала, ни опыта подобной работы. В этом контексте наличие миротворцев ООН, даже не миротворцев, а тех людей, которые обеспечивают безопасность миссии ОБСЕ, считаю вполне уместным", — сказал президент. Он также поручил МИД РФ внести соответствующий проект резолюции на рассмотрение Совета Безопасности ООН.
На всей территории Донбасса
Киев между тем считает, что миротворческий контингент ООН должен разместиться не только на линии разграничения, но и на участке российско-украинской границы, который находится под контролем ополченцев самопровозглашенных республик.
В Раде поддержали главу государства. Так, лидер парламентской фракции пропрезидентского "Блока Петра Порошенко" Артур Герасимов заявил, что в интересах Украины сделать "все, чтобы не гибли наши воины". "Эта миссия должна работать и на линии соприкосновения, и на неподконтрольной линии украинско-российской границы", — сказал он в интервью телеканалу "112".
Позиция Москвы
В Кремле обратили внимание на то, что условия миротворческой миссии необходимо согласовывать напрямую между властями ДНР, ЛНР и Украины. "Как вы знаете, РФ не является стороной этого конфликта, конфликт на юго-востоке Украины в первую очередь подлежит обсуждению между Киевом и властями республик — ЛНР и ДНР", — подчеркнул в четверг пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.