В Евросоюзе рассказали о причинах возможного альянса ИГ* и "Аль-Каиды"*

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Координатор ЕС по вопросам борьбы с терроризмом Жиль де Кершов рассказал о причинах возможного объединения запрещенных в РФ террористических организаций "Исламское государство"* и "Аль-Каида"*.

"Вполне вероятно, что "Исламское государство" и "Аль-Каида" снова сойдутся и, возможно, даже будут действовать сообща", — заявил Кершов в интервью газете Welt am Sonntag.

Он отметил, что причины, которые привели к расколу террористических группировок, в настоящее время ушли на второй план. "Первая причина заключалась в том, что между главарем ИГ Абу Бакром аль-Багдади, который, предположительно, мертв, и лидером "Аль-Каиды" Айманом аз-Завахири существовала личная вражда. Последний сейчас стар и, скорее всего, больше не играет серьезной роли", — сказал Кершов.

По его мнению, еще одной причиной для разногласий было то, в какие сроки группировки планировали создать так называемый "халифат". Кершов отмечает, что для "Аль-Каиды" "халифат" был целью на долгосрочную перспективу, в то время как ИГ собирались построить собственное "государство" в кратчайшие сроки.

Кроме того, Кершов заявил, что сын Усамы бен Ладена Хамза бен Ладен становится все более значимой фигурой в иерархии "Аль-Каиды". "Его риторика в отношении ИГ менее агрессивна, и, вероятно, его цель заключается в повторном сближении двух организаций", — сказал политик.

* Террористические организации, запрещенные в России.