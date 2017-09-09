В Лондоне прошел многотысячный марш протеста против Brexit

ЛОНДОН, 9 сен – РИА Новости, Денис Ворошилов. Многотысячный марш протеста против выхода Британии из Евросоюза прошел в субботу в центре Лондона, сообщает корреспондент РИА Новости.
Эта акция уже не первая, после прошлогоднего референдума сторонники сохранения членства Соединенного Королевства в ЕС уже несколько раз собирали в британской столице массовые митинги и демонстрации с призывами к властям отказаться от идеи покинуть ЕС. Британское правительство неоднократно заявляло, что несмотря ни на что намерено осуществить Brexit.
Участники марша собрались незадолго до полудня в Гайд-парке, провели краткий митинг и колонной двинулись по центральным улицам города к парламентской площади. По словам организаторов акции, планировалось, что в марше примут участие 50 тысяч человек. Представители полиции не смогли назвать точное количество участников, отметив, что "собрались тысячи или даже десятки (тысяч) человек".
"Сегодня отличный день, чтобы побороть систему… Нужно объединиться, переосмыслить и отвергнуть Brexit", — сказал он, открывая шествие.
Многие участники шествия пришли на акцию с флагами ЕС, некоторые несли флаги стран Евросоюзе. В шествии приняли участие представители французской и немецкой диаспор, прошли с флагами ЕС и выходцы из стран Балтии.
"Я из Латвии, уже более шести лет, я тут живу и работаю, у меня небольшой бизнес. Что будет со мной после Brexit, что будет с моей семьей? Мой муж британец, я живу здесь по своему национальному паспорту как гражданин ЕС. Мне придется уехать? Мне придется закрыть бизнес? Зачем нужен этот Brexit? От него потеряют все, и Европа, и Британия и простые люди – такие как мы", — рассказала РИА Новости участница шествия Анна, владелица фотоателье на востоке Лондона.
Помимо флагов люди несли в руках плакаты в поддержку единства с ЕС: "Выход из Brexit", "Европа едина". Кто-то пришел на акцию в маске премьера Терезы Мэй, надев при этом ее знаменитые туфли "леопардового" цвета и мантию короля Генриха Восьмого. Мантию участница шествия надела не случайно – в четверг парламент начал рассматривать законопроект, который может наделить Мэй специальными полномочиями по переговорам с ЕС, ограничив одновременно полномочия парламента. Консерваторы предложили наделить Мэй спецполномочиями, апеллируя к закону 1539 года о полномочиях Генриха Восьмого. Норма допускала ограничение полномочий парламента.
"Британское общество не хочет отделения (от Европы). Опросы говорят, что все меньше и меньше остается тех, кто хотел бы Brexit. Сейчас, я уверен, у сторонников единства подавляющее большинство. Почему когда почти каждый месяц проходили и проходят акции против Brexit, правительство не хочет прислушаться к народу и провести второй референдум?" — сказал РИА Новости житель Манчестера Крейг, приехавший с женой на выходные в Лондон специально для участия в шествии.
В настоящее время митинг на парламентской площади продолжается. Столичная полиция не сообщает о происшествиях во время акции.
Великобритания должна будет покинуть ЕС 29 марта 2019 года — спустя ровно два года после запуска Brexit, за который британцы проголосовали на референдуме в июне 2016 года.