Посольство в США открыло экстренную линию для россиян из-за урагана "Ирма"

ВАШИНГТОН, 9 сен – РИА Новости. Консульский отдел посольства России в США открыл экстренную линию связи для россиян, которые могут быть затронуты ураганом "Ирма", сообщает посольство в микроблоге в Twitter.

Ранее Национальный центр предупреждения ураганов США сообщил, что ураган движется вдоль северного побережья Кубы в западном направлении на скорости порядка 15 километров в час и находится в 285 километрах к юго-востоку от города Ки-Уэст в штате Флорида.

Консульский отдел Пос-ва открыл линию экстренной связи для россиян, находящихся во Флориде, Джорджии, Пуэрто-Рико: https://t.co/Gjr6DwZzAM pic.twitter.com/Nz3xhgkjj6 — Пос-во России в США (@RussiaInUSA) 9 сентября 2017 г.

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"Ирму" называют самым мощным ураганом в Атлантике как минимум за последнее десятилетие и прогнозируют его прибытие на побережья США на выходных. На территории Флориды, население южных районов которой составляет около 6 миллионов человек, и прилегающих штатов объявлен режим чрезвычайного положения, более 20 округов штата эвакуируются.

Специалисты считают, что "Ирма" сильнее урагана "Харви", который в конце августа обрушился на побережье Техаса и привел к катастрофическому наводнению.