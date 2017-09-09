СМИ назвали фамилию модели, которая могла пострадать от взрыва в Киеве

КИЕВ, 9 сен — РИА Новости. Модель Наталья Кошель могла пострадать в результате взрыва автомобиля в центре Киева, сообщает украинский "24 канал" со ссылкой на свои источники.

В пятницу вечером в центре Киева взорвался легковой автомобиль. По данным правоохранителей, погиб один человек. В машине также находились женщина, которая получила ранение, и ребенок — он не пострадал. Полиция завела дело по статье "умышленное убийство". По данным СБУ, погибший в результате взрыва в центре Киева — уроженец Чечни Али Тимаев (известный также как Тимур Махаури), он принимал участие в конфликте в Грузии в 2008 году и поддерживал дружеские отношения с военными, воевавшими в Донбассе. По данным украинских СМИ, пострадавшая девушка — всемирно известная украинская модель Наталья, она была лицом Dior. Фамилия девушки не сообщалась.

"В автомобиле Тимура Махаури, который взорвали на Бессарабской площади возле (торгового центра) "Арена Сити" в Киеве, вероятно, была модель Наталья Кошель", — говорится в опубликованном в субботу сообщении на сайте телеканала.

По данным телеканал, модель неоднократно снималась в различных рекламных показах, в том числе сотрудничала с Dior.

Доподлинно неизвестно, почему Кошель могла находиться в автомобиле погибшего. При этом, как сообщает телеканал, после взрыва на место происшествия приехал ее муж, который и сопровождал девушку до больницы, куда ее госпитализировали в тяжелом состоянии.

Вместе с тем официального подтверждения личности пострадавшей пока нет, известно, что она остается в больнице. По последней информации, пострадавшая находится в реанимации, ей могут ампутировать ногу.