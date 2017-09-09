В Южном Судане убили сотрудника Красного Креста

ЖЕНЕВА, 9 сен — РИА Новости, Елизавета Исакова. Сотрудник Международного комитета Красного Креста убит в Южном Судане во время доставки гуманитарной помощи, сообщила в субботу пресс-служба МККК.

Погибший сотрудник Лукуду Кеннеди Лаки Эммауэль был водителем в миссии МККК. Его машину обстреляли в пятницу, во время доставки конвоем гуманитарной помощи в Западной Экваториальной провинции. Машины конвоя были маркированы эмблемой гуманитарной организации, а все стороны конфликта были оповещены о проходящей операции.

"МККК оценивает влияние этого убийства на свои операции в данном районе. Комитет призывает всех, кто вовлечён в конфликт, защищать мирное население и обеспечить возможность для выполнения гуманитарными сотрудниками их миссий. Эмблема Красного Креста должна всегда уважаться", — говорится в заявлении пресс-службы.