В Южном Судане убили сотрудника Красного Креста

ЖЕНЕВА, 9 сен — РИА Новости, Елизавета Исакова. Сотрудник Международного комитета Красного Креста убит в Южном Судане во время доставки гуманитарной помощи, сообщила в субботу пресс-служба МККК.
"МККК оценивает влияние этого убийства на свои операции в данном районе. Комитет призывает всех, кто вовлечён в конфликт, защищать мирное население и обеспечить возможность для выполнения гуманитарными сотрудниками их миссий. Эмблема Красного Креста должна всегда уважаться", — говорится в заявлении пресс-службы.