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В мире

Украина передала в ООН резолюцию о введении миротворцев в Донбасс

Сюжет:
Ситуация в ДНР и ЛНР. Сентябрь 2017 (97)
15:4809.09.2017
(обновлено: 15:49 09.09.2017)
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© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкЗдание правительства Украины в КиевеЗдание правительства Украины в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Представители Украины в Организации Объединенных Наций передали партнерам в Совете Безопасности проект резолюции о размещении миротворцев в зоне конфликта в Донбассе, сообщил заместитель главы администрации президента Украины Константин Елисеев.

По его словам, первая резолюция, разработанная Киевом, была представлена Совбезу еще в 2016 году, однако она не получила должного внимания из-за позиции Москвы.

"По поручению президента обновленный проект резолюции был буквально несколько дней назад передан партнерам по Совету безопасности. Конечно, мы готовы и дальше работать", — сказал Елисеев в эфире телеканала "Интер".

Президент Украины Петр Порошенко
© AFP 2017 / Patrik Stollarz
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Он также предположил, что подготовка миротворческой миссии займет не менее полугода.

На всей территории Донбасса

По мнению киевских властей, миротворческий контингент ООН должен разместиться не только в зоне соприкосновения сторон, но и на участке российско-украинской границы, который контролируют ополченцы.

"Размещение на всей территории Донбасса голубых касок ООН стало бы реальным прорывом в процессе мирного урегулирования, мощным фактором деэскалации, безусловно, создало бы условия для достижения прогресса на политическом треке мирного урегулирования в Донбассе", — заявил в четверг президент Украины Петр Порошенко.

Вид на Бранденбургские ворота в Берлине. Архивное фото
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Пропрезидентский "Блок Петра Порошенко" поддержал инициативу главы государства. "Мы за то, чтобы миротворческая миссия работала, помогала нам в установлении мира на Донбассе, потому что мы должны сделать все, чтобы не гибли наши воины и наши гражданские лица. Эта миссия должна работать и на линии соприкосновения, и на неподконтрольной линии украинско-российской границы", — сказал в интервью телеканалу "112" лидер парламентской фракции Артур Герасимов.

"Никакого согласования"

Выступая в четверг перед Верховной радой, Порошенко подчеркнул, что Киев не будет согласовывать с Донецком и Луганском условия размещения миротворческого контингента и конкретные параметры миссии.

"Никакого согласования… параметров участия будущей миссии ООН быть не может", — заявил он парламентариям.

Генеральный секретарь Организации Объединённых Наций (ООН) Антониу Гутерреш. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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В ДНР при этом отметили, что переговоры с Киевом не имеют смысла, пока украинская сторона отказывается от выполнения минских соглашений. "Прямой диалог с Киевом должен быть предметным. Пока, на мой взгляд, обсуждать нечего, потому что Украина не предприняла никаких конкретных шагов по выполнению минских соглашений… Без этого условия любой разговор по вопросу введения охранников ООН для наблюдателей ОБСЕ в Донбассе останется не более, чем полемикой", — заявил РИА Новости представитель руководства ДНР Александр Костенко.

Позиция Москвы

Во вторник президент России Владимир Путин заявил, что поддерживает идею отправки миротворцев на Украину. Однако, по его словам, речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ, а сам контингент следует разместить на линии разграничения. При этом миссия сможет начать работу только после отвода тяжелой техники и разведения сторон, подчеркнул глава государства.

Президент Украины Петр Порошенко во время выступления на заседании Верховной рады Украины. 7 сентября 2017
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины
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"Я ничего плохого в этом не вижу. Я же ведь многократно говорил о том, что поддерживаю идею и вооружения миссии ОБСЕ. Но сама организация ОБСЕ отказывается от вооружения своих сотрудников, поскольку не имеет соответствующего персонала, ни опыта подобной работы. В этом контексте наличие миротворцев ООН, даже не миротворцев, а тех людей, которые обеспечивают безопасность миссии ОБСЕ, считаю вполне уместным", — сказал президент.

В Кремле также обратили внимание на необходимость согласования условий миротворческой миссии напрямую между ДНР, ЛНР и Киевом.  "Как вы знаете, РФ не является стороной этого конфликта, конфликт на юго-востоке Украины в первую очередь подлежит обсуждению между Киевом и властями республик — ЛНР и ДНР", — сказал в четверг пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Как сообщил постпред России при ООН Василий Небензя, проект резолюции об учреждении миссии по защите наблюдателей ОБСЕ на юго-востоке Украины передан председателю Совбеза и генсеку ООН 5 сентября.

Первый шаг к отмене санкций

Глава МИД Германии Зигмар Габриэль поддержал инициативу российского президента и подчеркнул, что отправка миротворческой миссии на Донбасс может стать существенным шагом на пути к снятию международных санкций.

Машина миротворцев ООН
© РИА Новости / РИА Новости
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"Если бы это удалось, для нас это стало бы также первым большим шагом к отмене санкций в отношении России", — сказал министр в интервью телеканалу n-tv.

В Париже также обратили внимание на инициативу по миротворцам и пообещали "проанализировать" предложение Москвы. "Я считаю, что Россия впервые говорит о введении сил ООН в этот очаг (конфликта — ред.) на Украине. Мы со своей стороны проанализируем это предложение российской стороны и постараемся увязать его с минскими соглашениями", — заявил в пятницу глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан.

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В мире
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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Юра Белов
Пора России уже тоже что нибудь на территорию окраины ввести.
16:14
09.09.2017
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Владимир Данилин
Как и было заявлено всеми миротворцев ООН в Донбассе не будет это так пустой звук пока Киев и его апологеты не поймут что в Донбассе есть своя собственная власть и именно с ней надо вести переговоры большого успеха не будет Россия тут как гарант, а не сторона конфликта.
16:14
09.09.2017
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