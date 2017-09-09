В Турции за две недели ликвидировали около 100 членов РПК

АНКАРА, 9 сен — РИА Новости. Генштаб ВС Турции сообщил в субботу об уничтожении в юго-восточных турецких провинциях Ширнак и Хаккари за минувшие две недели 99 членов запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК).
Сообщается также об уничтожении в ходе операций убежищ членов РПК и большом количестве изъятого оружии и боеприпасов.
После возобновления в Турции в июле 2015 года вооруженного конфликта с РПК, в результате нападений курдских повстанцев погибли более 900 военных и полицейских, а также более 300 гражданских. По данным министерства обороны Турции, за этот период силы безопасности нейтрализовали более 10 тысяч членов РПК.
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