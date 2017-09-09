Силовики выпустили более 270 мин и снарядов за сутки, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 9 сен — РИА Новости. Украинские силовики выпустили по территории самопровозглашенной Донецкой народной республики более 270 мин и снарядов за сутки, сообщил журналистам в субботу заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.
"На Донецком направлении противник применил артиллерию, минометы, БМП, БТР и стрелковое вооружение. По 12 населенным пунктам и прилегающим к ним районам выпущено 13 артиллерийских снарядов калибром 122 миллиметра, 49 мин калибром 120 миллиметров и 211 мин калибром 82 миллиметра", — сказал Басурин.
По его словам, на Мариупольском и Горловском направлениях силовики вели огонь из гранатометов и стрелкового оружия.