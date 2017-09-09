В ДНР сообщили о двух раненых в результате обстрелов со стороны силовиков

Ситуация в ДНР и ЛНР. Сентябрь 2017 (96)

ДОНЕЦК, 9 сен — РИА Новости. Два человека ранены за сутки в результате обстрелов со стороны украинских силовиков, сообщил журналистам в субботу заместитель командующего оперативным командованием самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин.

Ранее в оперативном командовании ДНР сообщили о ранении мирного жителя в результате обстрела в поселке Крутая Балка в пригороде Ясиноватой.

"В результате работы снайперских групп противника в Крутой Балке получил ранение мирный житель. Также в результате минометного обстрела наших позиций ранение получил один военнослужащий ВС ДНР", — сказал Басурин.