Россия выразила протест после сноса памятника советским воинам в Польше

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. МИД РФ выразил решительный протест в связи с ликвидацией мавзолея на могиле воинов Красной армии в польском городе Тшчанка и заявил, что не намерен с ним мириться, говорится в заявлении ведомства.

"С возмущением узнали о сносе мавзолея на месте братской могилы воинов Красной армии в г. Тшчанка (Польша). Подготовка к этому кощунственному акту длилась долго… Самоуправство властей Польши по отношению к любым советским/российским мемориальным объектам недопустимо с точки зрения действующих межгосударственных и межправительственных документов", — говорится в заявлении МИД.

Ведомство выразило "решительный протест по поводу вандализма польских властей".

"Считаем этот очередной вопиющий инцидент прямым следствием и иллюстрацией антироссийской политики руководства Польши, в том числе в мемориальной сфере. В Варшаве должны понимать, что такая демонстрация пренебрежения к памяти о войне и ее героях сродни варварству. Мириться с этим мы не намерены", — говорится также в документе.

Мемориальный комплекс, включающий военный мавзолей в память о погибших советских войнах при взятии города Тшчанка, по некоторым сведениям, является самым первым мемориалом, посвященным Великой Отечественной войне в Польше. Его строительство его было начато 24 апреля 1945 года, закончено 15 августа того же года.

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По информации польских СМИ, 8 сентября власти приступили к ликвидации мавзолея.

Президент Польши Анджей Дуда в середине июля подписал поправки в закон о запрете пропаганды коммунизма или иного тоталитарного строя в названиях зданий, объектов и помещений для публичного пользования. Закон вступает в силу через три месяца с момента подписания и предполагает, в числе прочего, снос советских памятников. По подсчетам Института национальной памяти Польши, отвечающего за мемориальную работу, закон о декоммунизации коснется около 230 памятников Красной армии.

В МИД РФ заявили, что подписание польским президентом закона, допускающего снос советских памятников, является возмутительной провокацией, которая не останется без последствий. При освобождении Польши погибли свыше 600 тысяч советских солдат, а также были убиты немцами около 700 тысяч советских военнопленных.