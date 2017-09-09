В ДНР заявили о тяжелом вооружении силовиков у линии соприкосновения

Ситуация в ДНР и ЛНР. Сентябрь 2017 (96)

Сотрудник ОБСЕ осматривает двор жилого дома, пострадавший в результате обстрела Докучаевска в Донецкой области. Архивное фото

Сотрудник ОБСЕ осматривает двор жилого дома, пострадавший в результате обстрела Докучаевска в Донецкой области. Архивное фото

ДОНЕЦК, 9 сен — РИА Новости. В самопровозглашенной Донецкой народной республике заявляют о наличии тяжелого вооружения ВСУ у линии соприкосновения на Мариупольском направлении в Донбассе.

"Командование ВС Украины продолжает использовать у линии разграничения тяжёлое вооружение для совершения очередных провокаций", — заявил в субботу журналистам заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

По его словам, на передовые позиции силовиков в районе Гранитного на Мариупольском направлении отмечено прибытие трех гаубиц калибром 122 миллиметра "для ведения провокационных обстрелов территории ДНР".