МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Послы Латвии, Литвы и Эстонии отправили письмо главному редактору газеты Le Monde Люку Броннеру письмо с просьбой не называть их государства "бывшими советскими республиками", пишет Sputnik.Латвия.

Поводом стала статья о борьбе Финляндии с "гибридной угрозой" со стороны России, где страны Балтии назывались "бывшими советскими республиками".

Дипломаты Иментс Лиегис, Далюс Чекуолис и Алар Стрейманн в обращении отметили, что их страны вступили в СССР в 1940 году не добровольно.

Они также добавили, что все три прибалтийские республики не были созданы с нуля после развала Советского союза, а восстановили независимость и декларировали преемственность своих государств.

Газета Le Monde пока не прокомментировала эту просьбу.

В начале года похожее обращение дипломаты направили руководству немецкого портала Zeit Online, который публиковал новости об их государствах в рубрике "Наследие Советского Союза".

Все три страны считают, что были оккупированы СССР с 1940 по 1991 год и требуют от российских властей компенсации "советского оккупационного ущерба". В Москве, в свою очередь, утверждают, что ни о какой оккупации стран Балтии не может быть и речи.