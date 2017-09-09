В Египте одиннадцать террористов приговорят к смерти, сообщили СМИ

КАИР, 9 сен — РИА Новости, Маргарита Кислова. Суд Египта по делам, связанным с терроризмом, передал в субботу на утверждение верховного муфтия страны смертные приговоры в отношении 11 подсудимых по делу об организации террористической ячейки, сообщает новостной портал "Йоум7".

Ожидается, что окончательный приговор подсудимым будет вынесен 22 октября.

Всего по делу о террористической ячейке в районе Гиза египетской столицы проходит 26 фигурантов, в том числе пять человек судят заочно. Суд в субботу посчитал возможным вынести смертные приговоры в отношении 11 подсудимых.

Всех обвиняют в создании незаконной группировки, планировавшей теракты и убийства мирных жителей, сотрудников полиции, военных. На счету группировки числится несколько нападений на полицейских.