Порошенко оценил ситуацию в Донбассе

КИЕВ, 9 сен — РИА Новости. Ситуация в Донбассе еще очень далека от устойчивого мира, несмотря на все усилия дипломатов, заявил президент Украины Петр Порошенко в субботу в ходе поездки в Винницкую область.

"К сожалению, несмотря на значительные усилия, которые руководство страны, наши украинские дипломаты делают для того, что решить проблему освобождения украинской земли политико-дипломатическим путем, ситуация, к сожалению, еще очень далека до устойчивого мира. И в этих сложных условиях мы особо ценим и поддерживаем Вооруженные силы Украины и Национальную гвардию Украины", — сказал Порошенко, выступление которого транслировал телеканала "112 Украина".

Он отметил, что мир в Донбассе можно достичь только политико-дипломатическим путем, но при сильной армии.