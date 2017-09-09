В Госдуме назвали условия для поддержки Россией новой резолюции США по КНДР

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Россия может поддержать новую резолюцию США по КНДР в Совете Безопасности ООН, если она касается остановки ядерных испытаний, но не однобоких санкций, заявил РИА Новости зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа ("Справедливая Россия").

Ранее в субботу в постпредстве США при ООН сообщили, что Соединенные Штаты Америки вынесут на голосование СБ ООН проект резолюции по санкциям в отношении КНДР в понедельник, 11 сентября.

"Если эта резолюция будет касаться остановки ядерных испытаний, то я думаю, мы ее поддержим. Если эта резолюция будет касаться каких-то однобоких санкций, которые не дают нам никаких результатов, и мы это видим, мы можем такую резолюцию не поддержать. Все зависит от той резолюции, от того текста, который будет", — сказал Чепа РИА Новости.

Парламентарий подчеркнул, что Россия никогда не занимает однобокую позицию. "Мы всегда поступаем трезво, исходя из тех условий, которые необходимы в первую очередь для принятия правильного, неоднобокого решения", — пояснил депутат.

КНДР 3 августа заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Это стало шестым ядерным испытанием Северной Кореи. Незадолго до этого КНДР провела испытания баллистической ракеты, которая перелетела через территорию Японии.

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