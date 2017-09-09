В центре Еревана неизвестные взорвали банкомат

ЕРЕВАН, 9 сен – РИА Новости, Гагик Багдасарян. Неизвестные рано утром в субботу взорвали банкомат в центре Еревана, похитив 2 миллиона драмов (4,1 тысячи долларов), сообщила РИА Новости советник главы Следственного комитета Армении Сона Трузян.

"По предварительным данным, у банкомата был подорван газовый баллон, похищенная сумма составляет 2 миллиона драмов. Еще раз повторяю, все это предварительные данные", — сказала Трузян.

По ее словам, в следственном отделе административных районов Кентрон и Норк-Мараш управления СК по Еревану возбуждено уголовное дело.