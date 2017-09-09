На Украине рассказали о мощности взрыва автомобиля в центре Киева

КИЕВ, 9 сен — РИА Новости. Мощность взрывчатки, сработавшей накануне в центре Киева, составляла до 1 килограмма в тротиловом эквиваленте, следствие отрабатывает все возможные версии, заявил в субботу в эфире телеканала "112 Украина" советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк.

В пятницу вечером в центре Киева произошел взрыв легкового автомобиля. По данным правоохранителей, в результате происшествия погиб один человек. Также в автомобиле находилась женщина, которая получила ранение, и ребенок — он не пострадал. Полиция завела дело по статье "умышленное убийство". По данным СБУ, погибший в результате взрыва в центре Киева уроженец Чечни Али Тимаев (известный также как Тимур Махаури) принимал участие в конфликте в Грузии в 2008 году и поддерживал дружеские отношения с военными, воевавшими в Донбассе. По данным украинских СМИ, девушка, пострадавшая при взрыве, является всемирно известной украинской моделью Натальей, она была лицом Dior, сейчас ее состояние врачи оценивают как тяжелое.

"Продолжаются оперативно-следственные действия. Из того, что можно сообщить сегодня, по предварительной информации экспертов, мощность взрывного устройства составляла от 600 граммов до 1 килограмма в тротиловом эквиваленте. Продолжаются все необходимые оперативно-следственные действия, и выясняются обстоятельства", — сказал Шкиряк.

По его словам, правоохранители рассматривают "все возможные версии" преступления, не исключив российский след, заказное убийство, "личную неприязнь и уголовные разборки". "Не исключен и факт, связанный и с его участием в антитеррористической операции (в Донбассе — ред.)", — добавил он.

Он добавил, что в Киеве усилена безопасность.