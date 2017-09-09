Россия предложила помощь странам, пострадавшим от урагана "Ирма"

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. МЧС России готово оказать помощь странам Карибского бассейна, пострадавшим от урагана "Ирма", сообщил глава ведомства Владимир Пучков.

"Тем странам, которые пострадали от удара "Ирмы" наши спасатели, наши высокие технологи и российский чрезвычайный корпус гуманитарного реагирования готовы по заявкам оказать помощь и поддержку в этой сложной ситуации", — сказал он.

Пучков уточнил, что МЧС России уже высказало свои предложения зарубежным коллегам.

В среду ураган "Ирма" обрушился на острова в Карибском море, в частности на Сен-Бартелеми и Сен-Мартен. Ураган называют самым мощным в Атлантике как минимум за последнее десятилетие, его жертвами уже стали более 20 человек.