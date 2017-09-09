ТОКИО, 9 сен — РИА Новости, Ксения Нака. Силы самообороны Японии провели в субботу совместные учения с бомбардировщиками США В-1В, об этом говорится в документе штаба ВВС, поступившем в распоряжение РИА Новости.

"Цель учений состояла в повышении возможностей японо-американского взаимодействия и тактических способностей. Время проведения – 9 сентября, суббота. Маневры проходили над Восточно-Китайским морем. В них участвовали два истребителя F-15 сил самообороны Японии, приписанные к базе в городе Наха (на Окинаве — ред.) и два стратегических бомбардировщика США В-1В, дислоцированных на Гуаме", — говорится в документе.

Аналогичные учения Япония проводила с США в июле и августе после пуска КНДР баллистических ракет. Учения, проведенные в субботу, могут быть связаны с ожиданиями новых пусков в связи с днем основания государства, который в субботу отмечают в КНДР.