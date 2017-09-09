БАКУ, 9 сен – РИА Новости, Вугар Гасанов. Азербайджан может приостановить сотрудничество с Западом в военно-геостратегической плоскости, участие в антитеррористических операциях, миротворческой миссии и отказаться от создания возможностей для оснащения контингента НАТО в Афганистане, пишет в субботу официальная государственная газета "Азербайджан" в статье "В США живы стереотипы эпохи Обамы".

Как пишет газета, в последние дни на фоне санкционированной определенными западными кругами "новой клеветнической кампании" против Азербайджана наблюдаются процессы, могущие бросить тень на перспективы американо-азербайджанских связей.

Издание обращает внимание на две статьи, опубликованные в изданиях The Washington Post и The Gardian 4 сентября. По мнению азербайджанского СМИ, эти заметки были заказными и явились сигналом для новой атаки, в частности, сенатор Ричард Дурбин в ходе обсуждений законопроекта по штатам и внешним операциям на 2018-й бюджетный год представил соответствующему комитету Сената поправку, предусматривающую санкции против официальных лиц Азербайджана.

"…Партнерство Азербайджана с Западом беспокоит и раздражает некоторые крупные государства региона. Однако официальный Баку, отдающий предпочтение многовекторной, сбалансированной политике, выдержав все это давление, продолжал и развивал стратегическое партнерство с США и Европейским Союзом. Санкции и подобные ошибочные шаги могут вынудить официальный Баку пересмотреть свою внешнюю политику и отдать предпочтение одностороннему выбору. А это станет серьезной потерей для США и Западных государств, имеющих большие интересы в регионе", — пишет газета.

В статье уточняется, что миротворческие взводы Азербайджана принимали участие в составе миротворческой миссии в Косово в 1999-2008 годах, в Ираке 2003-2008 годах.

"Азербайджанские солдаты, начавшие осуществлять в 2002 году аналогичную миссию в Афганистане, и сегодня достойно выполняют свой служебный долг в этой стране. Открыв свое воздушное пространство и создав возможности для использования имеющейся инфраструктуры воздушного транспорта, Азербайджан оказывает важную поддержку оснащению дислоцированного в Афганистане военного контингента НАТО. Поэтому Азербайджан, в первую очередь, может приостановить сотрудничество с Западом в военно-геостратегической плоскости, участие в антитеррористических операциях, миротворческой миссии и отказаться от создания возможностей для оснащения контингента НАТО в Афганистане", — говорится в статье.

Миротворческая миссия вооруженных сил Азербайджана в Афганистане началась 20 ноября 2002 года. С 1 января 2015 года в Афганистане находится новая миссия НАТО "Решительная поддержка".

По двустороннему соглашению между НАТО и Афганистаном, в стране присутствуют около 12 тысяч военнослужащих, в функции которых входит обучение и консультирование афганских силовых структур. Миссия объявлена небоевой. В настоящее время в данной миссии в Афганистане принимают участие 90 военнослужащих, два военных врача и два офицера инженерных войск вооруженных сил Азербайджана.