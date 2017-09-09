Украина передала СБ ООН свой проект резолюции о миротворцах

КИЕВ, 9 сен — РИА Новости. Украинская делегация в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке передала на рассмотрение партнерам из Совета безопасности ООН свой проект резолюции о размещении миротворцев в Донбассе, сообщил заместитель главы администрации президента Украины Константин Елисеев.

Он отметил, что Украина передавала свою резолюцию по миротворцам еще в 2016 году, однако тогда она не нашла соответствующей реакции из-за позиции РФ.

"По поручению президента обновленный проект резолюции был буквально несколько дней назад передан партнерам по Совету безопасности. Конечно, мы готовы и дальше работать", — сказал заместитель главы администрации президента в эфире украинского телеканала "Интер".

Также, по его словам, очень важно, что президент Украины Петр Порошенко в ближайшие дни поедет в Нью-Йорк для участия в Генеральной ассамблее ООН и саммите Совета безопасности ООН, куда он приглашен.

По мнению Елисеева, подготовка к размещению миротворцев ООН в Донбассе с момента принятия соответствующего решения может продлиться не менее полгода.

Украинские власти уже давно призывают мировое сообщество ввести миротворческую миссию в Донбасс. По мнению Киева, миссия должна разместиться на всей территории Донбасса вплоть до границы с РФ. Прямые переговоры с ДНР и ЛНР Киев вести отказывается.

Президент РФ Владимир Путин во вторник заявил, что поддерживает идею отправки миротворцев на Украину. Однако, по его словам, речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ, миротворцы должны находиться на линии разграничения и ни на каких других территориях. По мнению президента, решение этого вопроса должно состояться после разведения сил сторон, отвода тяжелой техники и с установлением прямого контакта с представителями самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Путин сообщил, что поручит МИД внести в СБ ООН резолюцию, позволяющую обеспечить безопасность миссии ОБСЕ на Украине при выполнении этих условий.