Украина передала СБ ООН свой проект резолюции о миротворцах

КИЕВ, 9 сен — РИА Новости. Украинская делегация в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке передала на рассмотрение партнерам из Совета безопасности ООН свой проект резолюции о размещении миротворцев в Донбассе, сообщил заместитель главы администрации президента Украины Константин Елисеев.
"По поручению президента обновленный проект резолюции был буквально несколько дней назад передан партнерам по Совету безопасности. Конечно, мы готовы и дальше работать", — сказал заместитель главы администрации президента в эфире украинского телеканала "Интер".
Также, по его словам, очень важно, что президент Украины Петр Порошенко в ближайшие дни поедет в Нью-Йорк для участия в Генеральной ассамблее ООН и саммите Совета безопасности ООН, куда он приглашен.
По мнению Елисеева, подготовка к размещению миротворцев ООН в Донбассе с момента принятия соответствующего решения может продлиться не менее полгода.
Президент РФ Владимир Путин во вторник заявил, что поддерживает идею отправки миротворцев на Украину. Однако, по его словам, речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ, миротворцы должны находиться на линии разграничения и ни на каких других территориях. По мнению президента, решение этого вопроса должно состояться после разведения сил сторон, отвода тяжелой техники и с установлением прямого контакта с представителями самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Путин сообщил, что поручит МИД внести в СБ ООН резолюцию, позволяющую обеспечить безопасность миссии ОБСЕ на Украине при выполнении этих условий.