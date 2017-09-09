Силовики около 50 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 9 сен — РИА Новости. Украинские силовики около 50 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе за сутки, сообщили в субботу в оперативном командовании ДНР.

Контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины в среду в Минске договорилась о новом перемирии в Донбассе с полуночи 25 августа. Это уже пятая с начала года попытка сторон прекратить огонь и третья с начала конфликта — обеспечить "режим тишины" к 1 сентября.

"За прошедшие сутки ВС Украины 49 раз нарушили режим прекращения огня. Обстрелам со стороны ВСУ подверглись районы 15 населенных пунктов республики, по которым применялись артиллерия, минометы, БТР и БМП, гранатометы и стрелковое оружие", — сказал журналистам представитель оперативного командования.