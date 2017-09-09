Боливия призвала КНДР отказаться от ядерной и ракетной программ

Мужчина смотрит новости на Сеульском вокзале, сообщающие о ядерных испытаниях КНДР, проводимых в недрах горы Мантапсан. 9 сентября 2016

Мужчина смотрит новости на Сеульском вокзале, сообщающие о ядерных испытаниях КНДР, проводимых в недрах горы Мантапсан. 9 сентября 2016

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Боливия осудила последнее ядерное испытание КНДР и призвала Пхеньян отказаться от ракетной и ядерной программ, сообщается на сайте МИД страны.

"МИД Многонационального Государства Боливия выражает свое самое твердое и решительное осуждение шестого ядерного испытания КНДР с водородной бомбой, осуществленное 3 сентября, что является серьезной угрозой против ее соседей и всего международного сообщества", — говорится в заявлении МИД.

Подробнее о ядерной программе КНДР читайте в справке РИА Новости >>

Ведомство призывает Пхеньян полностью отказаться от своей ядерной и ракетной программы "в соответствии с резолюциями Совета безопасности" и "вернуться за стол переговоров".

КНДР 3 сентября заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Приказ о проведении испытания был отдан северокорейским лидером Ким Чен Ыном. КНДР утверждает, что испытание водородного боезаряда не привело к утечке радиации или другим негативным воздействиям на окружающую среду.