Боливия призвала КНДР отказаться от ядерной и ракетной программ

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Боливия осудила последнее ядерное испытание КНДР и призвала Пхеньян отказаться от ракетной и ядерной программ, сообщается на сайте МИД страны.
Подробнее о ядерной программе КНДР читайте в справке РИА Новости >>
КНДР 3 сентября заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Приказ о проведении испытания был отдан северокорейским лидером Ким Чен Ыном. КНДР утверждает, что испытание водородного боезаряда не привело к утечке радиации или другим негативным воздействиям на окружающую среду.