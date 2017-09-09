‍МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Пострадавшая при взрыве автомобиля в центре Киева женщина была моделью Dior. Об этом сообщила женщина, назвавшаяся ее подругой.

"Ее зовут Наталья. Это всемирно известная модель. Она была лицом бренда Dior", –– рассказала она в эфире канала "112 Украина".

Женщина отказалась уточнить какие-либо подробности и заявила, что не знает, какую фамилию сейчас носит пострадавшая. По ее словам, сейчас Наталье делают операцию.

В пятницу, 8 сентября возле Бессарабского рынка в Киеве взорвался автомобиль. Водитель – гражданин Грузии чеченского происхождения Тимур Махаури – скончался на месте. Его пассажирка была госпитализирована с серьезными травмами.

В машине также находился ребенок, который не пострадал. По словам подруги Натальи, мальчика зовут Антон, ему шесть лет.

По данным правоохранительных органов, Махаури "имел стойкие связи с разного рода чеченскими кругами" и в свое время получил условный срок за незаконное обращение с оружием. Украинские СМИ сообщали также, что он входил в чеченский добровольческий батальон имени Шейха Мансура, который воевал в Донбассе.

МВД Украины возбудило уголовное дело по статье "Умышленное убийство".