КНДР празднует годовщину, мир ожидает новые ракетные испытания Пхеньяна

ТОКИО, 9 сен — РИА Новости, Иван Захарченко. День основания КНДР празднуют в субботу северокорейские жители, пока международное сообщество гадает, будет ли по этому случаю новое испытание межконтинентальной баллистической ракеты, способной нести компактную термоядерную боеголовку.

"Подарки" для США

Образование КНДР было провозглашено 9 сентября 1948 года, ежегодно эта дата отмечается как государственный праздник на севере Корейского полуострова. Военные США, Южной Кореи и Японии не исключили, что именно по этому случаю северокорейское руководство пойдет на дальнейшие "провокации".

Центральная в КНДР партийная газета "Нодон синмун" выступила по случаю 69-й годовщины страны с комментарием, в котором говорится: "До тех пор, пока США настойчиво предпринимают враждебные происки против республики (КНДР), они будут получать от нас и большие и маленькие подарочки".

Печатный орган ЦК Трудовой партии Кореи на первой полосе опубликовала редакционную статью под заголовком "Наша республика будет бесконечно процветать как мощная социалистическая держава чучхе (корейская идея достигать все своими силами — ред.)".

В ней подчеркивается, что имеющееся в КНДР ядерное оружие "надежно служит гарантией безопасности народа" страны. В качестве последних "вех" нынешнего года в наращивании ядерной программы газета отмечает серию достижений ракетной программы — так называемую "Революцию 18 марта", когда было проведено испытание твердотопливного ракетного двигателя, а также "Революцию 4 июля" и "Победу 28 июля", когда проводились пуски МБР.

© REUTERS / KCNA Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын во время встречи с военными на одном из командных пунктов армии КНДР © REUTERS / KCNA Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын во время встречи с военными на одном из командных пунктов армии КНДР

Согласно недавнему предупреждению КНДР, она может продемонстрировать свои возможности пуском сразу четырех ракет, которые должны упасть в море в 30-40 километрах от Гуама. На этом острове у США размещены две военные базы, в которых Пхеньян усматривает угрозу для своей безопасности.

Опасения соседей

Разведка Южной Кореи на прошлой неделе заметила признаки транспортировки к западному побережью КНДР новой межконтинентальной баллистической ракеты, не исключив подготовки к ее испытанию, сообщили ранее южнокорейские СМИ со ссылкой на доклад в профильном комитете парламента Республики Корея.

И в этом не было неожиданности. После предыдущего ракетного испытания лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что пуск новой ракеты стал "первым военно-тактическим шагом" Корейской народной армии в Тихом океане. Вслед за этим, 3 сентября, Пхеньян провел подземное испытание термоядерного заряда, которым предполагается оснастить МБР.

В Южной Корее идет спешное размещение американских противоракет системы заатмосферного перехвата THAAD, хотя утверждается, что эта мера будет носить временный характер. Последним ракетным испытаниям Пхеньяна предшествовали военные учения США и Южной Кореи под названием "Ыльчи — Фридом гардиан" (Ulchi — Freedom Guardian). В ответ на пуски ракет КНДР в Южной Корее были также проведены испытания американских и южнокорейских баллистических ракет.

Министр обороны Японии Ицунори Онодэра заявил в эфире телеканала NHK, что не исключает пуска новой ракеты в КНДР 9 сентября. "Учитывая различные действия КНДР такую возможность нельзя исключить", — сказал он. По словам министра, "очень важно ежедневно поддерживать строгие меры предосторожности, особенно если обратить внимание на то, что в прошлом году 9 сентября стало днем проведения пятого ядерного испытания (в КНДР)".

Недавно силы самообороны Японии разместили ракеты-перехватчики PAC-3 в западных и юго-западных районах страны, над которыми могут пролететь баллистические ракеты КНДР в случае осуществления угрозы их пуска в направлении острова Гуам. Как сообщалось ранее, противоракетные комплексы появились в префектурах Симанэ и Хиросима на главном японском острове Хонсю и в префектурах Эхимэ и Коти на юго-западном

Авианосец "Рональд Рейган" снова в море

Новые меры в СБ ООН

По сообщениям японских СМИ, американский атомный авианосец "Рональд Рейган" вышел в пятницу с военно-морской базы США в Йокосуке и направился предположительно в сторону Корейского полуострова в попытках сдержать КНДР. Этот авианосец уже принимал участие этим летом в военных учениях на фоне противостояния с Пхеньяном и вернулся в Йокосуку в августе для отдыха моряков.

Как уже сообщалось, США намерены 11 сентября предложить проект новой резолюции Совета Безопасности ООН, поскольку все прежние его решения были КНДР проигнорированы.

© REUTERS / KCNA Празднование успешного испытания водородной бомбы в КНДР. 6 сентября 2017 © REUTERS / KCNA Празднование успешного испытания водородной бомбы в КНДР. 6 сентября 2017

На этот раз ожидается запрет на экспорт нефти в КНДР, полное ограничение путей попадания валюты в КНДР, а также запрет на трудоустройство северокорейских рабочих. Некоторые эксперты полагаю, что и эта мера не повлияет на жизнеспособность северокорейского военно-промышленного комплекса.

По этому поводу газета "Нодон синмун" в субботу заявила, что в настоящее время "американский империализм стряпает беспрецедентную санкционную резолюцию против республики" и "беснуется" с военными приготовлениями и "тактикой обезглавливания" КНДР. Однако, утверждает орган ЦК Трудовой партии Кореи, "в мире нет равных вооруженной силами ядерного сдерживания этой стране".

Формально США и Северная Корея находятся в состоянии войны, поскольку после Корейской войны 1950-1953 годов было подписано только соглашение о перемирии. Попытки КНДР добиться от Соединенных Штатов подписания договора о мире до сих пор не принесли результатов. В Южной Корее постоянно размещены на ротационной основе свыше 28 тысяч американских солдат под предлогом защиты от северокорейской военной угрозы.

Подробнее о ядерной программе КНДР читайте в справке РИА Новости >>