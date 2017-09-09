Минск отмечает 950-летний юбилей

МИНСК, 9 сен – РИА Новости. Белорусская столица в субботу отмечает свое 950-летие. Впервые Минск упоминается в летописи "Повести временных лет" 3 марта 1067 года в связи с битвой на реке Немига. Однако Минск традиционно празднует День города во вторую субботу сентября, так что пик юбилейных мероприятий приходится на 9 сентября.

Празднования начнутся уже с утра. Так, состоится торжественная церемония возложения венков и цветов к обелиску "Минск – город-герой" с участием руководства и жителей города и иностранных гостей. В белорусскую столицу специально для участия в мероприятиях по случаю ее 950-летия приехали делегации городов-побратимов и партнерских городов более чем из 10 стран, в том числе России, Франции, Австрии, Китая, Польши, Латвии, Великобритании.

Затем город погрузится в неформальную праздничную атмосферу. Для минчан и гостей столицы запланирована большая концертная программа в центре Минска и выступления артистов в разных частях города, праздничные ярмарки, международный фестиваль исторической реконструкции, молодежный фестиваль уличной культуры и спорта, фестиваль искусств белорусов мира, спортивные состязания по различным видам спорта, музыкально-пиротехническое фейерверк-шоу.

В рамках празднования Дня города пройдут фестиваль воздухоплавания, многочисленные выставки и арт-проекты, презентации книг о Минске, массовая церемония бракосочетания пар из всех районов столицы, бесплатные пешеходные экскурсии по старому городу и познавательные экскурсии в ботаническом саду. Кроме того, сотни предприятий общепита и торговли примут участие в выездной праздничной торговле, а также предложат покупателям специальные праздничные скидки.

Минская милиция во время праздничных мероприятий будет нести службу в усиленном режиме. В целях безопасности места праздничных мероприятий в центральной части города будут огорожены турникетами, пройти туда можно будет только через контрольно-пропускные пункты, оборудованные металлодетекторами. Также будет работать система видеонаблюдения. На отдельных участках города будет ограничено движение и парковка автотранспорта, а к основным точкам празднования будет перекрыт подъезд большегрузов.

Праздничные, развлекательные и спортивные мероприятия пройдут также в воскресенье.

В минской мэрии заявили, что "в городе планируется создать такую атмосферу, чтобы каждый минчанин и гость столицы ощутил дыхание истории и почувствовал себя непосредственным участником юбилейных событий".