Силовики обстреляли ЛНР шесть раз за сутки, сообщили в республике

ЛУГАНСК, 9 сен — РИА Новости. Украинские силовики шесть раз за прошедшие сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, сообщили РИА Новости в пресс-службе оборонного ведомства ЛНР.

Ранее контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины договорилась о новом перемирии в Донбассе с полуночи 25 августа. Это уже пятая с начала года попытка сторон прекратить огонь и третья — с начала конфликта для того, чтобы обеспечить режим тишины к 1 сентября.

"За сутки украинские силовики шесть раз нарушили режим прекращения огня, применив гранатометы (АГС, РПГ, ГП-25), крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие", — заявили в пресс-службе.

По словам собеседника агентства, обстрелам подверглись позиции Народной милиции ЛНР в районах населенных пунктов Фрунзе, Желобок, Лозовое, Калиновка.

По предварительным данным, пострадавших в результате обстрелов нет.

Украинские силовики, в свою очередь, заявили, что за прошедшие сутки ополченцы 35 раз открывали огонь по их позициям в Донбассе, пять военных получили ранения.

"Всего за минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 35 раз открывали огонь по опорным пунктам украинской армии. Все обстрелы противника характеризуются как прицельные. В результате боевых действий пять наших военных получили ранения", — сообщает пресс-центр военной операции силовиков в Facebook.

По данным пресс-центра, на донецком направлении под огнем оказались Пески, Авдеевская промзона, шахта Бутовка и Семигорье. На приморском направлении были обстреляны Марьинка, Старогнатовка, Лебединское, Водяное и Талаковка. Нарушения есть и на луганском направлении рядом с Крымским и вблизи Станицы Луганской.

Как заявляют силовики, при обстрелах ополченцы использовали крупнокалиберные гранатометы и пулеметы, минометы, стрелковое оружие, вооружение БМП и зенитные установки.