Силовики обстреляли ЛНР шесть раз за сутки, сообщили в республике

ЛУГАНСК, 9 сен — РИА Новости. Украинские силовики шесть раз за прошедшие сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, сообщили РИА Новости в пресс-службе оборонного ведомства ЛНР.
"За сутки украинские силовики шесть раз нарушили режим прекращения огня, применив гранатометы (АГС, РПГ, ГП-25), крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие", — заявили в пресс-службе.
По словам собеседника агентства, обстрелам подверглись позиции Народной милиции ЛНР в районах населенных пунктов Фрунзе, Желобок, Лозовое, Калиновка.
Украинские силовики, в свою очередь, заявили, что за прошедшие сутки ополченцы 35 раз открывали огонь по их позициям в Донбассе, пять военных получили ранения.
"Всего за минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 35 раз открывали огонь по опорным пунктам украинской армии. Все обстрелы противника характеризуются как прицельные. В результате боевых действий пять наших военных получили ранения", — сообщает пресс-центр военной операции силовиков в Facebook.
Как заявляют силовики, при обстрелах ополченцы использовали крупнокалиберные гранатометы и пулеметы, минометы, стрелковое оружие, вооружение БМП и зенитные установки.