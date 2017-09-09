Роспотребнадзор сообщил о крайне тяжелой ситуации с вакцинацией на Украине

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Ситуация с обеспечением населения профилактическими прививками на Украине крайне тяжелая – лишь 3% детей получили вакцинацию против дифтерии, коклюша и столбняка, сообщает Роспотребнадзор со ссылкой на исследование Центра стратегических и международных исследований США.

"При необходимом охвате вакцинации не менее 95%, рекомендуемом Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в отношении актуальных детских инфекций, в Украине только 30% детей получили полный курс иммунизации против кори, 10% — против гепатита В, 3% — против дифтерии, коклюша и столбняка. На сегодняшний день это одни из самых низких показателей вакцинации населения в мире", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

В исследовании отмечается, что из 473 украинцев, заболевших корью в июне этого года, 70% были детьми или подростками, не привитыми против этой инфекции. Причинами сложившейся ситуации указываются особенности организации здравоохранения Украины, которые привели к увеличению стоимости вакцин и их труднодоступности для населения.

В свою очередь Роспотребнадзор обращает внимание, что ведомство контролирует проведение прививок на всей территории страны. Охваты вакцинации профилактическими прививками против кори, краснухи, полиомиелита, дифтерии, гепатита В ежегодно составляют более 98%. Принимаются дополнительные меры по увеличению охвата прививками. Ситуация находится на строгом контроле Роспотребнадзора.