Катар отверг обвинения арабской "четверки" в поддержке терроризма

ДУБАЙ, 9 сен — РИА Новости. Катар осуждает и отвергает обвинения четырех арабских стран в поддержке терроризма и вмешательстве во внутренние дела других государств, изложенные в их совместном заявлении после переговоров президента США Дональда Трампа с эмиром Кувейта, заявил директор информационного офиса МИД Катара Ахмед бен Сейид ар-Румейхи.
"Заявление "четверки", в котором говорится о вмешательстве Катара в дела других стран и финансировании терроризма, безосновательно. Эти обвинения идут вразрез с политикой Катара, которая основывается на уважении суверенитета других стран, а также противоречат международному признанию заслуг Катара в борьбе с терроризмом", — отметил ар-Румейхи, чьи слова приводятся на сайте МИД Катара.
Он указал, что правительство Катара и его подданные "высоко ценят" посреднические усилия эмира Кувейта для разрешения кризиса и поддержку другими странами этих усилий.
Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет в начале июня разорвали дипломатические отношения с Дохой и прекратили с Катаром всякое сообщение, обвинив его в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. К решению позднее присоединился ряд других государств. Кувейт выступил посредником в разрешении конфликта.
Катар отверг обвинения арабских соседей и заявил, что выдвинутые требования нереалистичны и не могут быть выполнены, а также нарушают его суверенитет.